〈中部〉溪陽國中招生 僱遊覽車載小學生參訪
2017-03-16
〔記者陳冠備／溪州報導〕面對少子化，偏鄉學區不免面臨招生壓力，彰化縣溪陽國中昨日出動遊覽車，載送學區一一二位即將畢業的小學生到校參訪，希望藉由優秀的競賽成績，吸引學生能就近入學。校長黃森明表示，偏鄉學童升學競爭多，跨區就讀私立完全中學將近一成，溪陽國中去年仍有八成報到率，但希望今年「一個都不能少」！
黃森明指出，溪陽國中學區有成功、圳寮、潮洋及大莊國小，均屬偏鄉小學，每年合計畢業人數有逐年減少趨勢，溪陽國中也面臨減班的壓力，加上鄰近私立學校的「虎視眈眈」，溪陽國中為留住在地學子，今年第三年舉辦「新鮮人看溪陽」活動。
黃森明說，昨日安排準畢業生們體驗校內特色社團，如推手、機器人、童軍及木球等，也安排全縣英語演說第二名、口琴比賽第二名及網界博覽會金獎等學長姐們，分享比賽經驗與提醒免試入學的競爭優勢，藉此吸引他們選擇學區內就讀。
黃森明坦言，少子化現象，校內也面臨減班壓力，依教育部規定，每三十人為一班，一班可聘任兩位老師，去年新生人數九十三位，算是低空跨過增額門檻，因此各年級仍能維持四個班，若是減班，老師也得面臨刪減，對學校與學生的學習都不啻是一種損失。
「鄉下遊覽車都開不進來啊」黃森明笑說，因為太偏僻，私立中學校車不願進來，因此近年就近入學比率都有八成以上，但他也表示，在溪陽國中教育團隊的努力下獲獎無數，早已獲得不少社區民眾認同。
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