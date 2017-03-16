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〈中部〉孔雀園BOT說明會 邵族拒出席

2017-03-16

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭孔雀園BOT開發案，昨廠商到伊達邵的邵族聚落舉辦說明會，盼將該案的實施辦法、工作機會與回饋方式向地方說明，惟邵族在上一次會議就拒絕為該案背書，痛批縣府漠視部落會議決議，因此缺席表示抗議，廠商最後做完簡報，說明會就草草結束。

縣府觀光處表示，昨天的說明會其實是廠商為了地方和諧自辦的會議，與簽約前必須舉辦的說明會性質無關，由於該案已進入興建期的環評階段，目前正在做環境監測，廠商為讓民眾了解未來營運方式，以及如何保留邵族文化，讓當地的特色得以留存、推廣，甚至創造經濟效益，才會到場與民眾溝通，雖然出席不踴躍，但未來還是會以家戶拜訪等方式向民眾說明，盼能與地方達成共識，創造和諧的對話空間。

邵族代表陳忠駿則說，前年部落會議就一致通過拒絕孔雀園BOT案，但是縣府卻無視原住民族基本法，又不採納他們的意見，執意進行開發，現在又要開說明會，他們全體意見就是否定該案，說明會開得再多也沒意義，才會集體缺席抗議，希望縣府能夠退回開發案，歸還保留孔雀園這塊傳統領域。

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  • 日月潭孔雀園BOT開發案在伊達邵舉行說明會，惟邵族不滿縣府帶頭違法，還不尊重部落會議否決該案的決議，因此缺席表達抗議。（記者劉濱銓攝）

    日月潭孔雀園BOT開發案在伊達邵舉行說明會，惟邵族不滿縣府帶頭違法，還不尊重部落會議否決該案的決議，因此缺席表達抗議。（記者劉濱銓攝）

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