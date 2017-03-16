〈中部〉停車塞車有解 草屯鳥園6月重開放

2017-03-16

網傳秘境 位於草屯鎮坪頂里

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣坪頂里的私人鳥類動物園，是去年十一月網路熱傳的秘境景點，因遊客太多道路塞爆，園方緊急停止開放，讓遊客大感惋惜。而該鳥類動物園擬於六月重新開園，草屯鎮官方觀光導覽APP率先預告，公所也將協助解決停車、交通動線問題，盼帶動地方觀光產業發展。

位在草屯鎮坪頂里山區的私人鳥園兼小型動物園，佔地十八公頃，游姓業主是鳥類繁殖專家，在該園區養了百餘種鳥類、還有迷你馬、山羊等多種迷你動物，去年下半年園主開放讓鄰近社區或學校免費參觀，令參觀者驚艷，爭相走告。

去年十月底更有網友上網介紹這個秘境，輾轉熱傳後，十一月的第一個週休，園區湧入數以萬計的遊客，造成富頂路和通往鳥園的道路大塞車，而鳥園停車位不足，遊客亂停車，也讓附近居民抱怨不已，園主為此宣布封園。

鳥園停止開放後，很多民眾還不死心地探詢「真的不能進去參觀了嗎？」，為了無法前去朝聖而大感惋惜。而鳥園經過準備，有意於六月開放，草屯鎮公所大為支持，不只在官方的觀光導覽APP，列為「推薦景點」，更預告該園擬於六月開放。

公所出馬 規劃動線協調車位

由於鳥類動物園的規模堪稱「中部之最」，草屯鎮公所認為可為地方帶來遊客和消費，帶動地方繁榮，積極協助解決停車和交通兩大問題。

草屯鎮長洪國浩表示，會協助鳥園與周邊的農民、宮廟協調，請農民和宮廟開放土地，假日提供作為臨時停車場。

至於塞車問題，擬與地方、警方協調，將來開放參觀後，假日規畫上山與下山的動線，錯開車潮，同時也引導到其他景點遊玩，希望創造地方、遊客、鳥園三贏的局面。