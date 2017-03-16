〈中部〉停車塞車有解 草屯鳥園6月重開放
2017-03-16
網傳秘境 位於草屯鎮坪頂里
〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣坪頂里的私人鳥類動物園，是去年十一月網路熱傳的秘境景點，因遊客太多道路塞爆，園方緊急停止開放，讓遊客大感惋惜。而該鳥類動物園擬於六月重新開園，草屯鎮官方觀光導覽APP率先預告，公所也將協助解決停車、交通動線問題，盼帶動地方觀光產業發展。
位在草屯鎮坪頂里山區的私人鳥園兼小型動物園，佔地十八公頃，游姓業主是鳥類繁殖專家，在該園區養了百餘種鳥類、還有迷你馬、山羊等多種迷你動物，去年下半年園主開放讓鄰近社區或學校免費參觀，令參觀者驚艷，爭相走告。
去年十月底更有網友上網介紹這個秘境，輾轉熱傳後，十一月的第一個週休，園區湧入數以萬計的遊客，造成富頂路和通往鳥園的道路大塞車，而鳥園停車位不足，遊客亂停車，也讓附近居民抱怨不已，園主為此宣布封園。
鳥園停止開放後，很多民眾還不死心地探詢「真的不能進去參觀了嗎？」，為了無法前去朝聖而大感惋惜。而鳥園經過準備，有意於六月開放，草屯鎮公所大為支持，不只在官方的觀光導覽APP，列為「推薦景點」，更預告該園擬於六月開放。
公所出馬 規劃動線協調車位
由於鳥類動物園的規模堪稱「中部之最」，草屯鎮公所認為可為地方帶來遊客和消費，帶動地方繁榮，積極協助解決停車和交通兩大問題。
草屯鎮長洪國浩表示，會協助鳥園與周邊的農民、宮廟協調，請農民和宮廟開放土地，假日提供作為臨時停車場。
至於塞車問題，擬與地方、警方協調，將來開放參觀後，假日規畫上山與下山的動線，錯開車潮，同時也引導到其他景點遊玩，希望創造地方、遊客、鳥園三贏的局面。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
精機園區搶手 台中市府砸11億蓋標準廠房
明年底完工 39個單元將採租售並行精密機械園區廠房用地一地難求，為滿足廠商設廠需求，市府出資十一億餘元興建標準廠房，十五日動土，預計明年底完…
網友回應
熱門新聞
- 獨家》共諜案追追追 前副總統隨扈竟也淪陷！
- 萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
- 南韓5/9改選總統 執政黨棄選
- 川普調整政策 終結重返亞洲
- 洩密案》馬辯處理政治問題 檢隔離偵訊破解
- 奧地利阿爾卑斯山雪崩 至少3死1失蹤
- 史上頭一遭 美司法部以駭客攻擊罪名起訴俄國特務
- 美媒：川習會後 美將售台「更多更好」武器
- Fed升息後 美股、美債續漲 美元走貶
- 美國聯準會宣布升息1碼 進入升息循環
- 美聯準會升息1碼 官員預期今年再升2次
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry sets up integrity office to collect big data
- 低價搶標 疏浚 砂石兩邊賺
- BB槍射獼猴 違野保法送辦
- WTO六大貿易爭端案 美告中國佔一半
- 24分不敵大三元 豪小子輸魏少
- 另一半愛吃醋 當心「嫉妒妄想症」上身
- 禽流感疫苗／4年銷毀逾6千萬劑 農委會︰不買了
- Fed今料升息1碼 下次升息應在六月
- 堅持「叛徒OUT」 古巴苦吞扣倒OUT
- 7成國人使用行動支付 多小額
- 自由廣場》系統性拒絕年輕教師 台灣的大學沒有未來
- 兼任糖協董座官員 遭爆曾護航女兒進台電
- 不可分戶移轉 地租無優惠關鍵
- 晶鑽行賄弊案 北市官員也涉貪
- 吳念真談生死 拒侵入性急救
- 喝花酒護航搶標 河川局政風主任敗壞政風
- 自由廣場》〈青年論政〉中國職業學生登台 三大傷害
- 邱太三：依大法官解釋 草擬保防法
- 《米其林掛保證》九州百年鰻魚名店田舍庵 首家海外分店小倉屋開幕
- 我央行嚴陣以待 熱錢將加速挪移
- 浪琴新一代征服者系列 精確計時再升級
- 滯納金加徵利息修法 財部本週內送政院
- 自由廣場》海巡需要的是定翼機隊
- 曾獲年度新人王 斷送職棒前程
- 掏空幸福人壽127億 鄧文聰因病3.5億交保
- 淘寶賣假證明 中國校花靠它兩度來台
- 賴琳恩樂當煮婦 暫緩做人
- 馬洩密案》國民黨團批政治鬥爭 柯：馬才搞鬥爭
- 胡智為挨轟 中繼2局可圈可點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉停車塞車有解 草屯鳥園6月重開放
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分