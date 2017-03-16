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Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好 聯準會升息後 美股收高
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〈中部〉風鈴花開 農改場歡迎賞花

2017-03-16

台南區農業改良場雲林分場三年前引進風鈴花試種，今年花兒盛開，白色、粉紅、天藍與紫等花朵盛開，有如一條彩虹花毯，非常美麗。農改場說，花期預計到三月底，週一到週五早上八點至下午五點，歡迎民眾免費賞花。（圖文：記者林國賢）

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  • 台南區農業改良場雲林分場三年前引進風鈴花試種，今年花兒盛開，白色、粉紅、天藍與紫等花朵盛開，有如一條彩虹花毯，非常美麗。農改場說，花期預計到三月底，週一到週五早上八點至下午五點，歡迎民眾免費賞花。（圖文：記者林國賢）

    台南區農業改良場雲林分場三年前引進風鈴花試種，今年花兒盛開，白色、粉紅、天藍與紫等花朵盛開，有如一條彩虹花毯，非常美麗。農改場說，花期預計到三月底，週一到週五早上八點至下午五點，歡迎民眾免費賞花。（圖文：記者林國賢）

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2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
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