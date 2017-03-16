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〈中部〉魚販回饋做公益 捐216片虱目魚肚

2017-03-16

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕魚販蔡志賢在嘉義縣朴子市第二市場販賣虱目魚，因認為取之社會，用之社會，決定幫助獨居老人，昨天準備二百一十六片虱目魚肚，分送獨居老人、弱勢邊緣戶，他們嘗到「愛的虱目魚」都很感動。

蔡志賢曾在冷凍虱目魚加工廠工作，學習相關產業技術，五年多前到傳統市場擺攤賣魚，攤位雖僅四、五坪大，他與妻子阮氏梅用心經營，生意極好，一天營收有一萬多元。

「市場讓我賺到錢，我也想回饋。」蔡志賢今年農曆年捐出一百多片蒲燒魚肚，昨再捐二百多片給弱勢家庭，阮氏梅支持先生做公益；文化里長楊石旭得知蔡志賢的心願，昨日和義工幫忙發送虱目魚肚，更感謝他的愛心。

另，台灣世界展望會在「世界水資源日」前夕，舉辦「萬名小學童，創造水奇蹟」活動，讓國小學童體會非洲、拉丁美洲貧童無乾淨水使用，每天須走數小時提水之苦；嘉義市林森國小等十二間雲嘉地區學校響應，學童節省兩天的飲料費用，捐建淨水設備、廁所等，讓國外貧童也能有乾淨的水可用，截至昨天捐款情況為林森國小二萬○六百餘元、興嘉國小一萬一千一百餘元。

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  • 蔡志賢與妻子阮氏梅贈送虱目魚肚給獨居老人。 （記者林宜樟攝）

    蔡志賢與妻子阮氏梅贈送虱目魚肚給獨居老人。 （記者林宜樟攝）

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