〈中部〉魚販回饋做公益 捐216片虱目魚肚
2017-03-16
〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕魚販蔡志賢在嘉義縣朴子市第二市場販賣虱目魚，因認為取之社會，用之社會，決定幫助獨居老人，昨天準備二百一十六片虱目魚肚，分送獨居老人、弱勢邊緣戶，他們嘗到「愛的虱目魚」都很感動。
蔡志賢曾在冷凍虱目魚加工廠工作，學習相關產業技術，五年多前到傳統市場擺攤賣魚，攤位雖僅四、五坪大，他與妻子阮氏梅用心經營，生意極好，一天營收有一萬多元。
「市場讓我賺到錢，我也想回饋。」蔡志賢今年農曆年捐出一百多片蒲燒魚肚，昨再捐二百多片給弱勢家庭，阮氏梅支持先生做公益；文化里長楊石旭得知蔡志賢的心願，昨日和義工幫忙發送虱目魚肚，更感謝他的愛心。
另，台灣世界展望會在「世界水資源日」前夕，舉辦「萬名小學童，創造水奇蹟」活動，讓國小學童體會非洲、拉丁美洲貧童無乾淨水使用，每天須走數小時提水之苦；嘉義市林森國小等十二間雲嘉地區學校響應，學童節省兩天的飲料費用，捐建淨水設備、廁所等，讓國外貧童也能有乾淨的水可用，截至昨天捐款情況為林森國小二萬○六百餘元、興嘉國小一萬一千一百餘元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
精機園區搶手 台中市府砸11億蓋標準廠房
明年底完工 39個單元將採租售並行精密機械園區廠房用地一地難求，為滿足廠商設廠需求，市府出資十一億餘元興建標準廠房，十五日動土，預計明年底完…
網友回應
熱門新聞
- 獨家》共諜案追追追 前副總統隨扈竟也淪陷！
- 萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
- 南韓5/9改選總統 執政黨棄選
- 川普調整政策 終結重返亞洲
- 洩密案》馬辯處理政治問題 檢隔離偵訊破解
- 奧地利阿爾卑斯山雪崩 至少3死1失蹤
- 史上頭一遭 美司法部以駭客攻擊罪名起訴俄國特務
- 美媒：川習會後 美將售台「更多更好」武器
- Fed升息後 美股、美債續漲 美元走貶
- 美國聯準會宣布升息1碼 進入升息循環
- 美聯準會升息1碼 官員預期今年再升2次
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry sets up integrity office to collect big data
- 低價搶標 疏浚 砂石兩邊賺
- BB槍射獼猴 違野保法送辦
- WTO六大貿易爭端案 美告中國佔一半
- 24分不敵大三元 豪小子輸魏少
- 另一半愛吃醋 當心「嫉妒妄想症」上身
- 禽流感疫苗／4年銷毀逾6千萬劑 農委會︰不買了
- Fed今料升息1碼 下次升息應在六月
- 堅持「叛徒OUT」 古巴苦吞扣倒OUT
- 7成國人使用行動支付 多小額
- 自由廣場》系統性拒絕年輕教師 台灣的大學沒有未來
- 兼任糖協董座官員 遭爆曾護航女兒進台電
- 不可分戶移轉 地租無優惠關鍵
- 晶鑽行賄弊案 北市官員也涉貪
- 吳念真談生死 拒侵入性急救
- 喝花酒護航搶標 河川局政風主任敗壞政風
- 自由廣場》〈青年論政〉中國職業學生登台 三大傷害
- 邱太三：依大法官解釋 草擬保防法
- 《米其林掛保證》九州百年鰻魚名店田舍庵 首家海外分店小倉屋開幕
- 我央行嚴陣以待 熱錢將加速挪移
- 浪琴新一代征服者系列 精確計時再升級
- 滯納金加徵利息修法 財部本週內送政院
- 自由廣場》海巡需要的是定翼機隊
- 曾獲年度新人王 斷送職棒前程
- 掏空幸福人壽127億 鄧文聰因病3.5億交保
- 淘寶賣假證明 中國校花靠它兩度來台
- 賴琳恩樂當煮婦 暫緩做人
- 馬洩密案》國民黨團批政治鬥爭 柯：馬才搞鬥爭
- 胡智為挨轟 中繼2局可圈可點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉魚販回饋做公益 捐216片虱目魚肚
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分