〈中部〉藝術光點入校園 5名家15校開展

2017-03-16

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣藝術光點校園藝文攜手計畫開跑，今年有李梅樹、鄭明進、楊興生、齊柏林、曾郁文等五位台灣藝術家創作的五十幅畫作，以及二百五十本藝術繪本，將巡迴十五所國小，讓藝術扎根校園。

雲林縣藝術光點校園藝文攜手計畫由研揚文教基金會於二○一三年啟動，除研揚科技捐贈一千五百萬元經費，勤誠興業、勤眾興業兩家企業為回饋故鄉，每年也贊助經費，把藝術帶進雲林縣國小，讓學童也能懷抱藝術夢想。

勤誠興業董事長陳美琪表示，發想此計畫的目的是希望將資源帶回故鄉雲林，這五年來看到偏鄉的校長、老師、志工在藝術教學及活動上的用心，反而讓自己感動不已，成為推動計畫的最大受益者，歡迎社會各界一起擔任點燈者，造就更多屬於雲林的感動故事。

今年參與藝術光點校園藝文攜手計畫的學校有斗六、溪洲、東和、華南、水碓、重興、育仁、文賢、嘉興、忠孝、油車、廉使、大有、崙背與東勢等十五所國小，透過展覽把藝術進入校園，讓藝文素養從小扎根，為孩子帶來藝術夢想。