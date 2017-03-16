〈中部〉國際藝術紀錄影展 明起嘉義市博放映
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義國際藝術紀錄影展邁入第四年，十七日到四月二日在嘉市立博物館放映，四十九部國內外藝術紀錄片參展，為歷年最多，其中不乏柏林影展、法國視聽藝術國際影展獲獎導演作品，主辦單位邀請六位捷克、泰國及中國等國導演，參與影展開幕及講座，和影迷深入互動。
涂醒哲代言 40部首映
市長涂醒哲昨化身影展代言人說，四十九部參展影片中，首次在世界、亞洲或台灣放映的就達四十部，可見影展愈辦愈好、獲國內外肯定；影展主題「內心寶藏」，就是希望透過影片觸動人心。
他還說，紀錄片不只衝撞人心，有時還衝撞體制，他曾要求文化局長黃美賢「什麼預算都節省，但影展不行、還要增加預算」，尤其如去年參展影片「劇場陣頭北社尾」等嘉義題材，讓他想到最近市府執行遷移二二八紀念碑工程，也很值得記錄，會努力增編預算鼓勵在地創作，屆時希望獲市議會支持。
藝術總監黃明川說，由於預算有限，辦展四年「如履薄冰」，今年甚至不花一毛錢辦徵件，就有國外導演寫信希望參展，已不只影展，而是國際事務；影展包括「女心聲聲處」、「硬追逐」、「靈魂永駐」及「傳統現代方程式」四大放映單元，除有大量、無限定性別導演拍攝的女性影片，曾獲法國視聽藝術國際影展的導演貝利爾‧科爾茲作品「聲音獵人」、獲英國雪菲爾德國際紀錄片影展的阿南‧巴瓦丹作品「父親兒子與聖戰」，還有台灣導演賀照緹作品「炸神明」。
嘉義國際藝術紀錄影展十七日起每週五到週日在市立博物館放映，另有承億小鎮慢讀、嘉縣萬國戲院等教育推廣放映場次，可洽（02）28856129，或上 http://www.chiayi.film查詢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
明年底完工 39個單元將採租售並行精密機械園區廠房用地一地難求，為滿足廠商設廠需求，市府出資十一億餘元興建標準廠房，十五日動土，預計明年底完…
- 獨家》共諜案追追追 前副總統隨扈竟也淪陷！
- 萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
- 南韓5/9改選總統 執政黨棄選
- 川普調整政策 終結重返亞洲
- 洩密案》馬辯處理政治問題 檢隔離偵訊破解
- 奧地利阿爾卑斯山雪崩 至少3死1失蹤
- 史上頭一遭 美司法部以駭客攻擊罪名起訴俄國特務
- 美媒：川習會後 美將售台「更多更好」武器
- Fed升息後 美股、美債續漲 美元走貶
- 美國聯準會宣布升息1碼 進入升息循環
- 美聯準會升息1碼 官員預期今年再升2次
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry sets up integrity office to collect big data
- 低價搶標 疏浚 砂石兩邊賺
- BB槍射獼猴 違野保法送辦
- WTO六大貿易爭端案 美告中國佔一半
- 24分不敵大三元 豪小子輸魏少
- 另一半愛吃醋 當心「嫉妒妄想症」上身
- 禽流感疫苗／4年銷毀逾6千萬劑 農委會︰不買了
- Fed今料升息1碼 下次升息應在六月
- 堅持「叛徒OUT」 古巴苦吞扣倒OUT
- 7成國人使用行動支付 多小額
- 自由廣場》系統性拒絕年輕教師 台灣的大學沒有未來
- 兼任糖協董座官員 遭爆曾護航女兒進台電
- 不可分戶移轉 地租無優惠關鍵
- 晶鑽行賄弊案 北市官員也涉貪
- 吳念真談生死 拒侵入性急救
- 喝花酒護航搶標 河川局政風主任敗壞政風
- 自由廣場》〈青年論政〉中國職業學生登台 三大傷害
- 邱太三：依大法官解釋 草擬保防法
- 《米其林掛保證》九州百年鰻魚名店田舍庵 首家海外分店小倉屋開幕
- 我央行嚴陣以待 熱錢將加速挪移
- 浪琴新一代征服者系列 精確計時再升級
- 滯納金加徵利息修法 財部本週內送政院
- 自由廣場》海巡需要的是定翼機隊
- 曾獲年度新人王 斷送職棒前程
- 掏空幸福人壽127億 鄧文聰因病3.5億交保
- 淘寶賣假證明 中國校花靠它兩度來台
- 賴琳恩樂當煮婦 暫緩做人
- 馬洩密案》國民黨團批政治鬥爭 柯：馬才搞鬥爭
- 胡智為挨轟 中繼2局可圈可點
標題：〈中部〉國際藝術紀錄影展 明起嘉義市博放映
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email