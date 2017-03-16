〈中部〉國際藝術紀錄影展 明起嘉義市博放映

2017-03-16

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義國際藝術紀錄影展邁入第四年，十七日到四月二日在嘉市立博物館放映，四十九部國內外藝術紀錄片參展，為歷年最多，其中不乏柏林影展、法國視聽藝術國際影展獲獎導演作品，主辦單位邀請六位捷克、泰國及中國等國導演，參與影展開幕及講座，和影迷深入互動。

涂醒哲代言 40部首映

市長涂醒哲昨化身影展代言人說，四十九部參展影片中，首次在世界、亞洲或台灣放映的就達四十部，可見影展愈辦愈好、獲國內外肯定；影展主題「內心寶藏」，就是希望透過影片觸動人心。

他還說，紀錄片不只衝撞人心，有時還衝撞體制，他曾要求文化局長黃美賢「什麼預算都節省，但影展不行、還要增加預算」，尤其如去年參展影片「劇場陣頭北社尾」等嘉義題材，讓他想到最近市府執行遷移二二八紀念碑工程，也很值得記錄，會努力增編預算鼓勵在地創作，屆時希望獲市議會支持。

藝術總監黃明川說，由於預算有限，辦展四年「如履薄冰」，今年甚至不花一毛錢辦徵件，就有國外導演寫信希望參展，已不只影展，而是國際事務；影展包括「女心聲聲處」、「硬追逐」、「靈魂永駐」及「傳統現代方程式」四大放映單元，除有大量、無限定性別導演拍攝的女性影片，曾獲法國視聽藝術國際影展的導演貝利爾‧科爾茲作品「聲音獵人」、獲英國雪菲爾德國際紀錄片影展的阿南‧巴瓦丹作品「父親兒子與聖戰」，還有台灣導演賀照緹作品「炸神明」。

嘉義國際藝術紀錄影展十七日起每週五到週日在市立博物館放映，另有承億小鎮慢讀、嘉縣萬國戲院等教育推廣放映場次，可洽（02）28856129，或上 http://www.chiayi.film查詢。