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〈中部〉捕獲4斤大鮕鮐 農友：友善環境見效

2017-03-16

〔記者陳燦坤／口湖報導〕口湖鄉農民王貴仙意外在排水溝捕獲三條碩大的泰國鱧魚，最重的一條重約四台斤，令許多人嘖嘖稱奇。王貴仙認為行之有年的友善農法，才讓鮕鮐長這麼大。

口湖農友田溝抓到3條 選擇放生

王貴仙力行友善農法多年，日前無意間在農田旁排水溝看到一條大魚，好奇心驅使下，他拿塑膠籃子捕捉，一連捉到三條大魚，總重十餘台斤，問長輩才知道是俗稱「鮕鮐」的泰國鱧魚，他還記得早年村子沒有自來水，為監控井水水質，常在井裡養鮕鮐，若是鮕鮐活不成，代表井水也不能喝了。

王貴仙表示，童年時鮕鮐在排水溝到處可見，尤其雨後更是捕魚最佳時機，當時物資匱乏，價格高的鱸魚尋常人家吃不起，鮕鮐成了傷後痊癒的補品。隨著排水溝水質惡化，鮕鮐漸漸消失，平常看到體型最大不過半台斤，現在看到這三條大魚，他認為是友善農法發揮淨化水質功效。

大鮕鮐已相當少見，王貴仙捨不得拿來祭五臟廟，最後放生回排水溝，希望未來還有機會看到這麼壯碩的野生鮕鮐，代表地方農業轉型出現新希望，環境污染也能慢慢改善。

昔泰國鱧成魚遭棄養 專家籲三思

雲林縣白雲自然生態研究協會理事長許春德表示，過去台灣引進泰國鱧魚多半被當成寵物飼養，因幼魚體色通紅，頗討人喜歡，但長大變成黑灰色，不討喜，可能被丟入水溝棄養，因泰國鱧魚沒有天敵，以體型較小的魚蝦為食，曾引發本土生態危機，卻也因台灣河流污染過度嚴重，適應力強的泰國鱧魚數量跟著大幅減少。

如今再聽到泰國鱧魚現蹤，許春德建議民眾是否放生野生的泰國鱧魚應三思，畢竟外來種的魚類對生態威脅不容輕忽。

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  • 王貴仙捕獲的3隻大鮕鮐，總重10餘台斤。（記者陳燦坤攝）

    王貴仙捕獲的3隻大鮕鮐，總重10餘台斤。（記者陳燦坤攝）

  • 王貴仙在田間排水溝捕獲野生大鮕鮐，最重達4台斤。 （記者陳燦坤翻攝）

    王貴仙在田間排水溝捕獲野生大鮕鮐，最重達4台斤。 （記者陳燦坤翻攝）

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