〈中部〉精機園區搶手 台中市府砸11億蓋標準廠房

2017-03-16

明年底完工 39個單元將採租售並行

〔記者張菁雅／台中報導〕精密機械園區廠房用地一地難求，為滿足廠商設廠需求，市府出資十一億餘元興建標準廠房，十五日動土，預計明年底完工，可提供卅九個標準廠房單元，將採租售並行政策。

精密機械園區已開發一、二期基地，每一期都供不應求。市府為輔導未登記工廠及中小型企業，減輕廠商購置廠房的財務壓力，將在精密機械園區興建標準廠房，面積約一．六五公頃，為地下一層、地上六層建築物，共有卅九個標準廠房單元，每個單元面積約一八二至七一四坪，預計明年底完工。完工後，擬採六成出售、四成出租的策略，除具有彈性，更能符合廠商實際需求。

市長林佳龍表示，台中能作為行政院核定的「智慧機械之都」，與精密機械園區有直接關係，精密機械園區位在大肚山最高峰，而大肚山上六十公里的「黃金縱谷」產業群聚效應最大，包含精密機械、工具機、零組件及關連性產業都希望在此有立足之地，但卻一地難求。

林佳龍指出，中小企業、新創或關鍵技術的企業不需要大廠房，但需要進入產業聚落，「跟大家融為一體後，站在巨人的肩膀上」，因此市府興建標準廠房；另外，市府已爭取到中央前瞻基礎建設預算支持，將在此設立智慧機械示範產線，未來中央的研發單位及國家級法人也會進駐精機園區，集結產業界力量與國際競爭。

經發局表示，標準廠房適合多種產業進駐，例如金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電力設備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業。此外，精機園區一期開發面積為一二四．七八公頃、園區二期為六．九二公頃，目前兩園區完成工廠登記進駐廠商共一一五家，未來預計廠商全數進駐後，就業人口可達二萬二千人。