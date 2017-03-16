〈中部〉投市污水下水道工程 害擦撞火燒車
2017-03-16
〔記者謝介裕／南投報導〕南投市污水下水道工程如火如荼施工中，其中民族路與南陽路施工路段，因是市區對外要道，每天車水馬龍，幾乎天天都有零星交通事故發生，除了機車與小客車、大客車的車禍，昨又赫見火燒機車意外，還好騎士及時逃離才躲過一劫，但也引起附近居民嚴重不滿，希望縣府能加快施工進度，讓交通黑暗期早日結束。
南投市近年來對外聯繫的中興路、民族路、南陽路等市區主要道路，常有污水下水道工程施工，使得交通陷入黑暗期，民眾進出十分不便，加上施工機具影響交通動線及視線，使得車禍頻傳，迄昨日止，已發生十五起，造成五人受傷，民怨四起。
昨日一部廂型車沿南陽路來到民族路交叉路口時，因視線被施工機具擋住，以致未注意到對向的機車而發生擦撞，女騎士連人帶車被廂型車往前推進過程中，因機車汽油外漏造成火燒車，還好女騎士急忙逃開，只受到輕微擦傷，肇事責任由警方調查中。
南投縣長林明溱說，南投因無污水下水道，住家附近排水溝經常臭氣沖天，工程完工後，居家污水將導入下水道，也會馬上重鋪柏油路面，還給大家安全、平整的路面，希望民眾見諒，忍一時之不便。
縣府工務處表示，目前縣內污水下水道計畫，正在南投、草屯、埔里與竹山等四大鄉鎮市優先進行，主要設施區分污水處理廠、主幹管與用戶配管等三大項目，第一期工程經費從十一億至十三億元不等，合計約四十八億元，將要求包商派員維護交通，並呼籲民眾行經施工區域時小心慢行。
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