〈中部〉民調電話點名 王惠美PK魏明谷

2017-03-16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有彰化縣民接到縣長的民調電話，直接點名民進黨現任縣長魏明谷以及國民黨立委王惠美；魏明谷表示，將全心專注縣政；王惠美則低調的說，必須尊重黨的機制，等到遊戲規則出來再講。

有民眾指出，民調電話先問對於魏明谷施政有沒有意見，接著又問王惠美做的怎麼樣，最後就問說，如果縣長選舉的話，會投給魏明谷還是王惠美？

對於縣長選舉明年底才登場，就有民調電話一事，魏明谷表示，他沒有聽說有人在做縣長民調，但當縣長要以建設彰化為優先，這是目前最重要的事。

對於是否有意參選縣長？王惠美低調表示，等國民黨主席選舉完再說，因為她必須尊重黨的機制，等到遊戲規則出來再講。

王惠美強調，因對她是國民黨全縣唯一的一席立委，所以，就算是選區以外的服務，只要有人邀請她，她就會去出席，這是廣結善緣；何況，距離下次選舉時間還很久，以後再說。

由於縣長選舉明年底才登場，民眾對於電話民調都覺得「這會不會太早了一點？」但有人認為此應是做為「布局」的參考，目前黨內提名都沒完成，此時做民調應該是在「試水溫」。