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〈中部〉虎尾主燈區4燈 落腳鎮內續放閃

2017-03-16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕燈會延續，虎尾主燈區美食區花燈設計有「春、夏、秋、冬」四座大型花燈，活動結束後，業者捐出花燈，擺在虎尾鎮公所、虎尾鎮立圖書館及多功能活動中心前持續點燈，大受好評。

台灣燈會虎尾主燈區結束後撤展，繁華落盡，讓許多民眾不捨，部份燈區的花燈也都由各單位團體認養領取。

其中虎尾主燈區美食區當時以四季春、夏、秋、冬的名字製作四座大型花燈充當入口意象，燈會結束後，四座花燈放在虎尾公所等公共空間，夜間大放光明，讓鎮民眼睛一亮。

根據主辦單位統計，台灣燈會突破一千三百萬參觀人次及超過一百億元經濟效益，大幅提升雲林縣的觀光形象，尤其帶動主燈區虎尾鎮與週邊鄉鎮的觀光產業，整體活動廣獲各界肯定，四座美食區巨型花燈迎賓大門，在燈會期間大受好評，如今移到虎尾公所等處擺放，讓鎮民繼續欣賞，也創造新景點。

虎尾鎮公所主任祕書周瑛坤表示，除了四座大型花燈為公所、圖書館及多功能活動中心營造亮點外，另在公所前廣場還有其他多座小型花燈，雲林布袋戲館前也有布袋戲偶花燈展示，讓鎮民回味燈會盛況，推動虎尾成為豐富多元的觀光重鎮。

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  • 虎尾主燈區美食區花燈在虎尾公所前持續點燈。（記者廖淑玲攝）

    虎尾主燈區美食區花燈在虎尾公所前持續點燈。（記者廖淑玲攝）

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