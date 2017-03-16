〈中部〉經營納骨塔 窮鄉還債利器

2017-03-16

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕隨著國人普遍接受身後火化觀念，嘉義縣土葬率已不及一成，公共造產納骨塔的塔位收入逐年增加，大大改善各鄉鎮市公所財政狀況。

嘉縣因工商不發達，自我稅收或財源來源偏低，鄉鎮市公所可分配到稅款少得可憐，除了阿里山、大埔、中埔和番路等鄉有水源保育回饋金挹注鄉庫外，其餘鄉鎮想要自立更生，除積極節流，大多得仰賴納骨塔收入。

鹿草鄉原本也是窮鄉，但有垃圾焚化爐的回饋金和納骨塔收入，目前零負債，義竹鄉稅收也不佳，靠納骨塔收入還清銀行債務，第二座納骨塔已完工啟用，鄉庫體質將有所改善。

眼看大家靠著納骨塔翻身，六腳鄉公所去年向財政部地方建設基金貸款興建新的納骨塔，雖導致公共債務暴增至三千二百餘萬元，但鄉長陳川崎有信心兩年可償債。

不過，水上鄉公所因嘉義市立殯儀館與納骨塔位於其轄區，公所並無公共造產納骨塔，少了這筆收入，財政相對吃虧，中央統籌分配款墊借未還款累計達八千六百餘萬元，全縣最高，由此可見納骨塔收益對鄉鎮市公所財政的重要，宛若各公所最佳金雞母。