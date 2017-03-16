〈中部〉9年還2億 大林公所擺脫負債
〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣自有稅收全國倒數第二，縣府與各鄉鎮市公所的財政狀況普遍捉襟見肘，但這幾年開源節流下，大多瘦身有成，除縣府債務大降七十五億元，連原本因欠債而辦公廳舍被查封的大林鎮公所，都在最近還清近二億元債務，鎮長黃貞瑜昨天樂得在臉書上，向鄉親宣布公所無債一身輕。
鄉長嚴控支出 溪口年底債務全清
立委陳明文於縣長卸任時，縣府總債務高達二百七十八億元，幾無舉新債空間，由於嘉縣自有財源匱乏，想要開源有其難度，繼任縣長張花冠努力節流，減債迄今剩約二百○三億元。
各鄉鎮市首長也體認不能再債留子孫，展開省錢大作戰，以往薪水延發兩個月是常態的溪口鄉公所，前鄉長劉純婷七年前上任後精簡人事，以身作則節能，鄉長室七年不曾開過冷氣，劉純婷自我陶侃「瘦子耐熱，多少可以省一點電費」。
嚴格控管支出的情況下，溪口公所去年還清公共債務，目前尚欠中央統籌分配款墊借未還二千二百餘萬元，預計年底可清償完畢，擺脫債台高築窘境。
大林只欠台銀優存利息 太保年底還清
九年前，黃貞瑜代理大林鎮長時，公所債務近兩億元，甚至因國家賠償欠民間公司一大筆錢，辦公廳舍、同濟中學租用的鎮有地都遭查封，她要求同仁共體時艱、能省則省，連她就職費用都自己要求刪除，如此咬緊牙關省錢，公所財政逐漸好轉，前天總算將近兩千五百萬元的中央統籌分配款墊借未還款還清，目前只剩積欠台銀的優惠存款利息。
太保市公所在民國八十五年間貸款一億五千餘萬元，因未償還本金，只付利息，致付息近九千萬元，本金還欠一億四千萬元，市長黃榮利上任以來，傾全力還款，現剩三千二百餘萬元，目標年底還清；黃榮利強調，屆時無債一身輕，就能興辦更多工作，帶動太保的繁榮、進步。
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標題：〈中部〉9年還2億 大林公所擺脫負債
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