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〈南部〉台南市府推第二官語英語 培養簡報人才

2017-03-15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府推動英語為第二官語，公務員以身作則，今年培訓對象鎖定各局處八職等以上英語檢定中級以上人員，昨由副秘書長劉世忠及人事處處長許瑛峰共同主持課程說明會，全程以英語進行，受訓官員統統「撂」英語，有人初次上台略顯緊張，也有人用RAP說唱，帶動輕鬆氣氛！

處長許瑛峰表示，過去市府有外籍人士來訪，花大錢請翻譯人員，可能無法精準傳遞市政重點，建立英語簡報人才資料庫，有助城市外交推動。去年拿下英語口語簡報市長盃第一名的人事處科長邱文智，培訓後就接待過泰國大學講師及來人力中心演講的德籍講座，這些都是過去做不到也沒有自信去做的事。

公務人力中心自去年首辦英語簡報菁英班，衛生局股長蔡菁芬接受培訓後，去年代表市府至韓國參加第七屆WHO國際研討會，榮獲最佳口語簡報獎「打敗」英語母語系，從近五十位各國城市人員中脫穎而出，吸引與會各國代表關注，讓台南在國際舞台上成為亮點。

參訓學員將在未來的二個月中，透過「小班制」分組，進行十二小時不只是坐著「聽」，更要敢上場「開口說」的特訓課程。

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  • 台南市政府舉辦英語口語簡報菁英班，提升公務員英語能力。（記者洪瑞琴攝）

    台南市政府舉辦英語口語簡報菁英班，提升公務員英語能力。（記者洪瑞琴攝）

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