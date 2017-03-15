〈南部〉愛奇兒單車環島抵台南 鄉親力挺
2017-03-15
〔記者洪瑞琴／台南報導〕天使心家族基金會宣導「336愛奇兒日」，帶著愛奇兒以「單車環島」方式宣揚理念，昨日車隊抵達台南，市長賴清德籲請民眾用愛與行動來關懷相挺。
單車團陪騎的天使爸爸分享心路歷程。高介仲表示，車隊出發以來有爬坡也有下坡，沿途各地天氣晴雨不同，但是感受各地人們一樣的熱情加油，就像人生顛簸起伏，不畏風雨、甘苦點滴在心頭。
爸爸李宗勳說，「我的愛奇兒是自閉症孩童，有一天他竟然跟我提出想要單車環島的願望」，所以決定帶他去環島。對於外界的眼光，李宗勳坦言，當然還是有點壓力，但孩子無法一輩子靠家長生活下去，所以要讓他有更多機會接觸外界，多與別人溝通、互動，就多具備在社會生存下去的能力，「希望讓更多人知道，愛奇兒是很可愛的」。
賴清德表示，愛奇兒家庭很辛苦，爸媽要走出來的動力，出自這份「把孩子當作天使」的愛，一起攜手迎向陽光，社會溫暖力量支持更不能少。
今年基金會環島車隊以「友好~Taiwan」為主軸，安排環島之旅沿途拜會全台各縣市首長。昨日台南站，賴清德代表簽署「友好聲明」，響應336愛奇兒日「認識、理解、友好、接納」理念與精神。
基金會執行長林照程表示，這群充滿勇氣的鬥士，十日起展開九天八夜環島之旅，隊伍中有父母、有手足、有愛奇兒，甚至是特教老師都來共襄盛舉，對所有的車隊成員而言，這是一段充滿困難但成果甜美的回憶。
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