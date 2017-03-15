〈南部〉搶救家中珍貴文史 台史博教撇步

2017-03-15

〔記者王涵平／東山報導〕不少民眾在家中找到珍貴文史資料，卻擔心殘破不堪久放，西拉雅族部落發展促進會與台史博巡迴傳授撇步，希望保留更多即將失傳的史料。

西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤表示，某次意外發現學者對吉貝耍夜祭活動的田調資料，以及表哥曾經以八釐米攝影機紀錄孝海祭牽曲，自己也找到許多家族的古早地契，深感文史資料保存的重要性，獲悉台史博館正進行相關計畫，因此決定深入社區推廣。

他說，國立臺灣歷史博物館收藏的兩萬多件珍貴史料也來自民眾捐贈，因而希望教導民眾自行進行居家紙質物件保存，也邀請影像修復相關專家學者教導民眾修復珍貴的影帶，更希望聽見更多民眾個人或家族的生命故事。

他指出，民眾找出家裡寶貴的照片或影帶，說出自己與文物的故事，透過一張照片、一段影片，每件文物都可能記錄個人、家族甚至與一個地方的故事與連接，讓家中物件不再只是一張紙、一片塑料，而是將成為生命存在的證據與軌跡，也為民眾提供後續修復與典藏的管道與可能性。

名額有限 有意者請儘早報名

照片保存工作坊有兩場，第一場三月十九日在南鯤鯓代天府、第二場三月廿六日在鹽水區老人文康中心，民眾可帶珍貴照片，若有其他紙質文書保存問題，現場提供諮詢。因名額有限，有興趣的民眾需提早報名。洽詢電話吳小姐0912986419；陳小姐06-3568889#2329。