〈南部〉蘭展組合盆栽雙冠王 仁德亮相

2017-03-15

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕二○一七台灣國際蘭展落幕，來自仁德的園藝業者蘇凱達，在組合盆栽項目中奪下大、小型類別的雙冠王，昨天將這兩件優勝作品移師區公所，讓美麗再現，也與在地民眾分享榮耀，堪稱「衣錦還鄉」。

業者蘇凱達 擅長組合盆栽

四十五歲蘇凱達，大學唸的是工科，從小就對園藝很有興趣，在仁德區新田里創業，投入蘭花的培育，一路走來，表現頗受肯定，最擅長組合盆栽，之前多次參展都名列前茅，今年成績則更上層樓，三件作品全部獲獎，難能可貴。

蘇凱達專攻組合盆栽，在此項目包辦大型類的前兩名，小型類也勇奪第一，花藝創作功力令人讚賞，移展仁德區公所，地方相當期待。

蘇凱達昨天將大、小型類別中各拿到第一名的組合盆栽「蘭藝仙境」與「賞花趣」等運至公所重新展出，還親自到場協助擺設、整飾，讓兩件優勝作品美麗再現。

兩件得獎作品 將展至月底

蘇凱達說，大型組合盆栽以漂流木為架構，配飾五百朵以上的粉系蝴蝶蘭，在有限的空間中，呈現花海的視覺效果，也藉此營造出夢幻仙境，迎接幸運女神到來。小型組合盆栽以漂流木為架構，運用多種品系的蝴蝶蘭，進行繽紛、亮麗的顏色搭配，呈現朝氣蓬勃的生命力。

兩件冠軍作品預計展出到月底，區公所歡迎鄉親有空前往喝茶、賞花，感受在地的蘭藝之美。