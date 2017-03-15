〈南部〉中山大學與日合作 監測網路攻擊

2017-03-15

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市府環保局網站日前遭駭客攻擊癱瘓，不僅相關資料有外洩之虞，也影響公務運作，凸顯資訊安全的重要性，如何提高資安事件的防範能力，是資訊安全領域一大課題。

為強化資安防衛能力，中山大學首度與日本跨國合作，導入先進的「網路攻擊監測系統」（NICTER），一個月來已發現約一百個異常IP位址，並要求使用者檢查電腦及掃毒，防止駭客進一步破壞學校主機。

促成台日合作的是中山大學圖書與資訊處長范俊逸，他去年到日本出席資安國際研討會，參訪日本國立研究開發法人情報通信研究機構（NICT）的網路安全研究所，雙方達成跨國合作共識，於今年二月中旬簽訂合作協議，日方派員到中山大學安裝軟體與技術交流，校方無償使用，是台灣唯一與該單位合作的大學。