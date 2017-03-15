| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉不離不棄 6旬妻照顧9旬植物人夫

2017-03-15

〔記者黃旭磊／高雄報導〕你是我的小蘋果！九十歲伯伯腦出血臥病，六旬妻子稱丈夫為小蘋果，要照護、相愛一生。

左營區舊城巷居民王劍峯六年前腦出血後感染肺炎，導致失智、四肢癱瘓被診斷為植物人，妻子劉桂英（六十四歲）扛下照護責任，早晚餵食、換尿布及床單，不覺辛苦，最喜歡在丈夫耳邊唱「你是我的小蘋果」，逗他開心。劉桂英說，「我們是老來伴，他倒下後變成最甜蜜的負擔。」

夫妻倆十五年前在中國相識，當年劉桂英與前夫離婚後獨力扶養兩幼子，王劍峯不離不棄地呵護，讓劉桂英感動來台定居，她回憶道，「當年我是他的負擔，現在換我照顧他。」

夫妻膝下無子，劉桂英每天幫忙翻身、拍背並換洗衣褲。她說，不知道身體能支撐多久，肩膀、腰部長期痠痛，膝蓋退化需定時復健，會一直照顧到顧不了為止。

高雄左營幼兒園園長侯淑雯得知兩老辛苦，昨天（十四日）帶幼童到王家表演帶動唱，幼童穿西裝，代替爺爺將玫瑰花束送給劉桂英，幫奶奶打氣並祝福「白色情人節快樂」。

劉桂英表示，謝謝園長及創世基金會高雄分會長周冠華協助，感受兒孫滿堂歡樂氣氛，真的很感動。

廣告
  • 劉桂英照顧丈夫，不覺得辛苦。（記者黃旭磊攝）

    劉桂英照顧丈夫，不覺得辛苦。（記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
中山大學與日合作 監測網路攻擊

高市府環保局網站日前遭駭客攻擊癱瘓，不僅相關資料有外洩之虞，也影響公務運作，凸顯資訊安全的重要性，如何提高資安事件的防範能力，是資訊安全領域…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：〈南部〉不離不棄 6旬妻照顧9旬植物人夫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.