〈南部〉不離不棄 6旬妻照顧9旬植物人夫
2017-03-15
〔記者黃旭磊／高雄報導〕你是我的小蘋果！九十歲伯伯腦出血臥病，六旬妻子稱丈夫為小蘋果，要照護、相愛一生。
左營區舊城巷居民王劍峯六年前腦出血後感染肺炎，導致失智、四肢癱瘓被診斷為植物人，妻子劉桂英（六十四歲）扛下照護責任，早晚餵食、換尿布及床單，不覺辛苦，最喜歡在丈夫耳邊唱「你是我的小蘋果」，逗他開心。劉桂英說，「我們是老來伴，他倒下後變成最甜蜜的負擔。」
夫妻倆十五年前在中國相識，當年劉桂英與前夫離婚後獨力扶養兩幼子，王劍峯不離不棄地呵護，讓劉桂英感動來台定居，她回憶道，「當年我是他的負擔，現在換我照顧他。」
夫妻膝下無子，劉桂英每天幫忙翻身、拍背並換洗衣褲。她說，不知道身體能支撐多久，肩膀、腰部長期痠痛，膝蓋退化需定時復健，會一直照顧到顧不了為止。
高雄左營幼兒園園長侯淑雯得知兩老辛苦，昨天（十四日）帶幼童到王家表演帶動唱，幼童穿西裝，代替爺爺將玫瑰花束送給劉桂英，幫奶奶打氣並祝福「白色情人節快樂」。
劉桂英表示，謝謝園長及創世基金會高雄分會長周冠華協助，感受兒孫滿堂歡樂氣氛，真的很感動。
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