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〈南部〉資深寄養家庭 女兒獲傑出志工獎

2017-03-15

把志工當成終身職志

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商學生許裴岑的母親開設私人美髮店，廿七年來接受近卅個寄養童，是高市最資深寄養家庭，她從小耳濡目染，幫忙接送上下學和輔導，鼓勵同儕加入志工行列，並把志工當成終身職志，今年榮獲保德信傑出志工獎。

27年家裡接受近30個寄養童

第十七屆保德信青少年志工菁英獎今年報名逾五千人，選出卅位傑出志工獎，許裴岑雀屏中選。許裴岑通過電腦軟體應用乙級檢定，將以乙級技優申請朝陽科大社工系，終身投入志工行列。

許裴岑的父親在油漆公司上班、母親陳秀貞開私人美髮店，陳秀貞當美髮學徒時，師傅教導接受別人幫助，未來有能力也要幫助別人，她自行開店後，民國七十九年將師傅叮囑付諸行動，投入高雄市家扶中心寄養服務迄今。

許裴岑有姊姊和哥哥，許從小就與寄養童「同居」，從小時候的朋友身分，長大後變成寄養童的心靈導師，有特教生、有偷竊行為偏差、亞斯伯格症者，過程百感交集，但「母規女隨」讓她甘之如飴。

許裴岑說，母親缺席過去所有畢業典禮，這次獲傑出志工獎，母親卻異常欣喜且慎重，受獎當天穿旗袍與她出席頒獎典禮，令她感動萬分。

校長林昭億指出，許裴岑在校擔任禮賓生、輔導組長，做志工自動自發，還會鼓勵同儕參與學校三代同歡，率同學到創世、家扶中心義賣募款，擔任特奧志工等。

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  • 許裴岑受母親陳秀貞（右）影響投入志工行列。（記者洪臣宏攝）

    許裴岑受母親陳秀貞（右）影響投入志工行列。（記者洪臣宏攝）

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