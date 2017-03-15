〈南部〉國防部花12億 左營建污水下水道
2017-03-15
〔記者黃旭磊／高雄報導〕國防部與市府簽約於左營海軍基地新建污水下水道，預定四年後啟用，在此之前，市府推估軍區每天產生七千五百噸廢水「全部排到海裡」。
軍區每天產生7500噸廢水
「左營基地污水下水道建設推動合作備忘錄」簽約儀式，昨天下午於左營四海一家舉行，海軍保修指揮部指揮官周燕龍與高雄市長陳菊簽約，預定民國一一○年完工，屆時廢污水循市區污水處理系統，由楠梓、旗津兩座污水廠處理，過濾氮、硫等有毒物質後排入援中港濕地及後勁溪，復育濕地生態。
預定4年後啟用
陳菊表示，國防部編列十二億四千萬元委託市府新建，軍區面積五百八十七公頃，「沒處理到的廢水流到外海」，而下水道是看不見的工程，需要政治良心去做，原高雄市區污水下水道接管率達六成，原岡山、橋頭地區原本零接管，施工後少見蒼蠅，也沒那麼臭，證明市府有能力做。
高雄市水利局長蔡長展表示，左營軍區常駐兩萬五千多名官兵，每天產生七千五百噸廢水，進出港作業軍艦也載有廢水，流出外海後沿洋流擴散，對台灣海峽及高雄港造成環境負擔。
周燕龍說，民國一○一年也曾配合台北市府辦理污水管線施工，「軍方不能成為最髒亂區域，要與市區衛生接軌。」據了解，軍方與市府接軌下水道，省去五億元自蓋污水處理廠經費，對於管線進入軍區多表支持。
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