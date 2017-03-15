| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉國防部花12億 左營建污水下水道

2017-03-15

〔記者黃旭磊／高雄報導〕國防部與市府簽約於左營海軍基地新建污水下水道，預定四年後啟用，在此之前，市府推估軍區每天產生七千五百噸廢水「全部排到海裡」。

軍區每天產生7500噸廢水

「左營基地污水下水道建設推動合作備忘錄」簽約儀式，昨天下午於左營四海一家舉行，海軍保修指揮部指揮官周燕龍與高雄市長陳菊簽約，預定民國一一○年完工，屆時廢污水循市區污水處理系統，由楠梓、旗津兩座污水廠處理，過濾氮、硫等有毒物質後排入援中港濕地及後勁溪，復育濕地生態。

預定4年後啟用

陳菊表示，國防部編列十二億四千萬元委託市府新建，軍區面積五百八十七公頃，「沒處理到的廢水流到外海」，而下水道是看不見的工程，需要政治良心去做，原高雄市區污水下水道接管率達六成，原岡山、橋頭地區原本零接管，施工後少見蒼蠅，也沒那麼臭，證明市府有能力做。

高雄市水利局長蔡長展表示，左營軍區常駐兩萬五千多名官兵，每天產生七千五百噸廢水，進出港作業軍艦也載有廢水，流出外海後沿洋流擴散，對台灣海峽及高雄港造成環境負擔。

周燕龍說，民國一○一年也曾配合台北市府辦理污水管線施工，「軍方不能成為最髒亂區域，要與市區衛生接軌。」據了解，軍方與市府接軌下水道，省去五億元自蓋污水處理廠經費，對於管線進入軍區多表支持。

廣告
  • 高雄市區污水下水道接管率達6成。（記者黃旭磊翻攝）

    高雄市區污水下水道接管率達6成。（記者黃旭磊翻攝）

  • 國防部編列12億4千萬元委託市府埋設左營海軍基地污水下水道。（記者黃旭磊攝）

    國防部編列12億4千萬元委託市府埋設左營海軍基地污水下水道。（記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
中山大學與日合作 監測網路攻擊

高市府環保局網站日前遭駭客攻擊癱瘓，不僅相關資料有外洩之虞，也影響公務運作，凸顯資訊安全的重要性，如何提高資安事件的防範能力，是資訊安全領域…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：〈南部〉國防部花12億 左營建污水下水道


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.