〈南部〉傳統領域劃設辦法 原民有異見
2017-03-15
〔記者陳賢義／台東報導〕原住民族傳統領域劃設辦法，排灣族民族議會有異見，排灣族民族議會籌備小組成員、東排灣首席世襲領袖包顏華表示，法務部下令針對反對原住民族傳統領域劃設辦法中「排除私有土地」的原住民族異議份子、團體進行情蒐，引發族人情緒反彈，原民會不顧民怨，急於頒佈排除私有土地的劃設辦法，無疑就是給了大型財閥圈地開發的後門，甚至造成官商勾結，藉由公有地私有化大行開發。
包顏華表示，原民會主委夷將‧拔路兒及立委谷辣斯‧尤達卡、高金素梅呼籲原住民族應先妥協，接受政府所劃設版本，再以人民的納稅錢買回財團先前所購置，已開發、預備開發、準投資的傳統領域內私有土地，然後再回歸原住民族，這樣的說法背離族人共識，應傾聽民意、重新擬定，才能落實總統蔡英文轉型正義的初衷。
立委高潞‧以用表示，她相信所有原住民都和大家一樣愛台灣，也希望守護土地的美好，政府應該尊重在地的人民，如果沒有知情同意權，如核廢料、美麗灣、黃金海岸等狀況會重覆再發生，現在許多私有地的開發都在傳統領域內，但部分族人只知道傳統領域劃設的大綱不知細則，不宜躁進要好好研商，就她的立場而言，堅決反對排除私有土地。
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