| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉傳統領域劃設辦法 原民有異見

2017-03-15

〔記者陳賢義／台東報導〕原住民族傳統領域劃設辦法，排灣族民族議會有異見，排灣族民族議會籌備小組成員、東排灣首席世襲領袖包顏華表示，法務部下令針對反對原住民族傳統領域劃設辦法中「排除私有土地」的原住民族異議份子、團體進行情蒐，引發族人情緒反彈，原民會不顧民怨，急於頒佈排除私有土地的劃設辦法，無疑就是給了大型財閥圈地開發的後門，甚至造成官商勾結，藉由公有地私有化大行開發。

包顏華表示，原民會主委夷將‧拔路兒及立委谷辣斯‧尤達卡、高金素梅呼籲原住民族應先妥協，接受政府所劃設版本，再以人民的納稅錢買回財團先前所購置，已開發、預備開發、準投資的傳統領域內私有土地，然後再回歸原住民族，這樣的說法背離族人共識，應傾聽民意、重新擬定，才能落實總統蔡英文轉型正義的初衷。

立委高潞‧以用表示，她相信所有原住民都和大家一樣愛台灣，也希望守護土地的美好，政府應該尊重在地的人民，如果沒有知情同意權，如核廢料、美麗灣、黃金海岸等狀況會重覆再發生，現在許多私有地的開發都在傳統領域內，但部分族人只知道傳統領域劃設的大綱不知細則，不宜躁進要好好研商，就她的立場而言，堅決反對排除私有土地。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
中山大學與日合作 監測網路攻擊

高市府環保局網站日前遭駭客攻擊癱瘓，不僅相關資料有外洩之虞，也影響公務運作，凸顯資訊安全的重要性，如何提高資安事件的防範能力，是資訊安全領域…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：〈南部〉傳統領域劃設辦法 原民有異見


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.