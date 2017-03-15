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〈南部〉佔用戶承租公地 墾管處協助

2017-03-15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園正值第四次通盤檢討，過程衍生不少土地爭議，昨天又傳出墾管處將趕走所有公有土地上的長年佔（使）用戶，墾管處緊急召開說明會，強調將協助居民合法承租承購。

國家公園土地限制問題引發居民不滿，明天早上恆春、滿州民代將率眾至墾管處抗議，昨又傳出墾管處將趕出所有公有土地上的長年佔（使）用戶，引起不少公有地上的居民擔心。

墾管處企劃課解釋，「墾管處土地被占用處理要點」並非要趕走原有住戶，而是針對民國七十三年前建築法實施前，在公地上事實存在的房舍，由於大都沒有建照及使用執照，房舍完全無法重（改）建。

墾管處將根據處理要點，協助這些住戶回歸國產署非公用土地管理，透過合法承租（購），殘破的老屋舍能夠解套合法。

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