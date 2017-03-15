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〈南部〉氣候打亂生長 東河香丁減產4成

2017-03-15

去年颱風、豪雨影響

〔記者張存薇／台東報導〕去年台東颱風超多，連帶影響今年水果收成，包括枇杷、梅子、香丁都大減產，進入產期的東河鄉香丁產量減四成，東河鄉農會將於週六舉辦香丁節活動，邀請大家一起品嘗酸甜好滋味。

從去年七月尼伯特颱風開始，九、十月又碰到接連颱風及豪雨，台東農作物生長期大亂，初鹿枇杷產期延後、減產四成，梅子產量也只剩兩成半。

而東河鄉香丁生長期長達十四個月，東河鄉泰源、北源地區種植面積約四十公頃，因為目前香丁樹上同時有白色香花、果實，因此稱之為「兩代同堂」水果。

東河鄉農會指出，尼伯特颱風後，已在中小果階段的香丁原本看起來狀況還好，但風災過沒多久果樹根系受傷的情況開始浮現，也持續落果，東河香丁整體產量剩六成，今年約七十萬斤，產地價一斤四十到六十元。

預計月底就會賣光

東河鄉農友李重民表示，今年香丁因為量少很搶手，再加上春節期間天氣過熱，香丁反而提早半個月成熟，往年到四月初還可以吃得到，今年預計三月底前就會賣光光。

東河鄉農會將於十八日上午九時卅分在北源村農會梅子加工廠舉辦香丁節系列活動，包括香丁搾汁體驗、香丁搶搶滾、橙香護唇膏及香丁清潔濟DIY等，而為了方便民眾參與，十八日上午八至十時在泰源東安宮有廿人座巴士接駁到會場。

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  • 東河鄉香丁採收，白花也高掛枝頭添香氣。（記者張存薇攝）

    東河鄉香丁採收，白花也高掛枝頭添香氣。（記者張存薇攝）

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