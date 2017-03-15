| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉掩埋場堆成山 枋寮、佳冬憂污染

2017-03-15

臭味飄散 鄉民要抗議

〔記者陳彥廷／屏東報導〕由台糖代為營運的屏東崁頂焚化爐去年績效為史上最差，換算有近三個月無法焚燒，停爐期間垃圾只能送往枋寮衛生掩埋場，各鄉鎮清潔隊因路途、時間增加而抱怨，而除水源疑受污染，現在垃圾堆積如山，臭味隨風飄向下風的佳冬等鄉，佳冬、枋寮皆傳出醞釀抗議。

崁頂焚化爐提撥給崁頂鄉公所的回饋金為每噸二百元，今年創下史上最低不到四千萬元，導致鄉公所預算捉襟見肘，焚化爐頻繁出包除引起崁頂居民不滿，因去年有近三個月無法焚燒，停爐期間垃圾只能轉進枋寮衛生掩埋場，現在除大老遠目擊堆積如山的垃圾，更有臭味及污染水源疑慮。

佳冬鄉民前年曾到掩埋場拉白布條抗議垃圾污染地下水，洗衣服白色被染黃，佳冬鄉代副主席王家正質疑環保局未重視鄉民訴求，焚化爐效率差，掩埋垃圾量大幅增加，不得再運垃圾入掩埋場的訴求不被重視，醞釀再次抗議；枋寮也傳出對「垃圾山」有意見，兩鄉可能串連。

環局︰仍有空間 分站清運

環保局則回應，目前焚化爐更新合約簽約中，未來將採一爐停爐翻修、一爐續用方式整新，不會全停擺，垃圾能持續燒化，而枋寮掩埋場仍有暫置空間，現在則採分站清運作法，並呼籲民眾、商家垃圾減量。

廣告
  • 枋寮掩埋場目前垃圾堆積如山，地方醞釀抗議。（記者陳彥廷攝）

    枋寮掩埋場目前垃圾堆積如山，地方醞釀抗議。（記者陳彥廷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
中山大學與日合作 監測網路攻擊

高市府環保局網站日前遭駭客攻擊癱瘓，不僅相關資料有外洩之虞，也影響公務運作，凸顯資訊安全的重要性，如何提高資安事件的防範能力，是資訊安全領域…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：〈南部〉掩埋場堆成山 枋寮、佳冬憂污染


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.