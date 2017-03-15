〈南部〉掩埋場堆成山 枋寮、佳冬憂污染

2017-03-15

臭味飄散 鄉民要抗議

〔記者陳彥廷／屏東報導〕由台糖代為營運的屏東崁頂焚化爐去年績效為史上最差，換算有近三個月無法焚燒，停爐期間垃圾只能送往枋寮衛生掩埋場，各鄉鎮清潔隊因路途、時間增加而抱怨，而除水源疑受污染，現在垃圾堆積如山，臭味隨風飄向下風的佳冬等鄉，佳冬、枋寮皆傳出醞釀抗議。

崁頂焚化爐提撥給崁頂鄉公所的回饋金為每噸二百元，今年創下史上最低不到四千萬元，導致鄉公所預算捉襟見肘，焚化爐頻繁出包除引起崁頂居民不滿，因去年有近三個月無法焚燒，停爐期間垃圾只能轉進枋寮衛生掩埋場，現在除大老遠目擊堆積如山的垃圾，更有臭味及污染水源疑慮。

佳冬鄉民前年曾到掩埋場拉白布條抗議垃圾污染地下水，洗衣服白色被染黃，佳冬鄉代副主席王家正質疑環保局未重視鄉民訴求，焚化爐效率差，掩埋垃圾量大幅增加，不得再運垃圾入掩埋場的訴求不被重視，醞釀再次抗議；枋寮也傳出對「垃圾山」有意見，兩鄉可能串連。

環局︰仍有空間 分站清運

環保局則回應，目前焚化爐更新合約簽約中，未來將採一爐停爐翻修、一爐續用方式整新，不會全停擺，垃圾能持續燒化，而枋寮掩埋場仍有暫置空間，現在則採分站清運作法，並呼籲民眾、商家垃圾減量。