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〈南部〉議事內規修訂否 台南市議會臨時會引關注

2017-03-15

將於3月27至31日召開

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議會昨天進行黨團協商，預定四月十四日至六月廿二日舉行定期大會，另外，三月廿七至卅一日臨時會，敲定新會期程序委員會及各委員會名單，而攸關朝野議事攻防的議事內規是否修訂，引發外界關注。此外，民進黨團有五位表達擔任程序委員意願，黨團近日將協調出二位。

定期會將於4月14日開議

國民黨籍議長李全教下台後，民進黨籍議長賴美惠執掌議會寶座，議會生態轉變，隨著新會期即將到來，議會內規是否修訂，國、民兩黨持保守看法。

民進黨團總召李退之表示，雖然之前議事內規修改不符程序正義，但尊重現行機制「先運作看看」，至於民進黨團推派二位程序委員，目前有五人表達意願，將於近期協調，若協調不成再抽籤決定。

國民黨團書記長王家貞認為，只要朝野政黨釋出誠意溝通，議會運作自然順暢，根本沒有修改議事內規的需要，昨黨團協商也未論及此事。

不過，台聯議員楊中成認為，聯席審查應修改恢復原來機制，取消必須逾半數出席的規定，否則淪為藍綠政黨「惡鬥工具」，動輒祭出清點人數造成流會，害他們少數黨失去更多發言機會， 「每次來都是空跑一趟」。

議長賴美惠表示，依法召開臨時會敲定程序委員會及各委員會名單，並且審定大會議程，昨天進行黨團協商，充分尊重各黨團的意見。

議會人員表示，昨日黨團協商共識，三月廿七至卅一日在民治中心開臨時會，今年度第一次定期大會四月十四日至六月廿二日，八月十五日至八月廿四日臨時會，第二次定期大會原則上於九月廿二日至十一月三十日舉行。

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