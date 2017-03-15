〈南部〉無四章一Q驗證 台南學校憂自種蔬菜不能吃

2017-03-15

〔記者劉婉君／台南報導〕學校午餐使用「四章一Q」食材，將於九月上路，包括台南市在內六縣市，這學期開始被選為率先試辦縣市，不少學校憂心一旦正式實施，貨源恐不足，將買不到菜，且南市超過七成學校因鼓勵在地食材及食農教育，在校內規劃開心農場，未來卻可能因為無法取得「四章一Q」驗證，自己種的菜卻無法供應營養午餐之用，學校紛紛表示，希望政府從食材源頭做起，先做好配套措施再來推動。

9月上路 盼先做好配套再推動

配合「四章一Q」食材政策，教育局在學期開始前即已行文全市所有國中小，鼓勵各校試辦，並透過設有營養師的大學校，了解食材價差，由於團膳學校與供應商的契約早在去年即已簽訂，相關補助辦法也尚未定案，目前仍屬鼓勵階段。

校方擔心貨源不足 漲價引反彈

許多學校認為，「四章一Q」立意良善，但配套措施不足，應從農產品源頭推動，做好上游的控管。貨源不足、午餐收費調漲，是各校共同擔憂，還有校長認為，現在許多學校都有農場，除結合課程帶領學生栽種蔬菜、稻米，也教導學生食農教育，達到在地食材及減少碳足跡，但學校根本無法取得「四章一Q」驗證，未來師生自己種的菜卻無法自己食用，如果供應商還必須到北、高等地購買，豈不是與在地食材相悖。

8成學校有農場 食材絕對安全

有校長表示，去年學校調漲營養午餐費，就花了一學期時間跟家長說明，如果今年又漲，恐引起家長反彈，應有足夠時間向家長說明、宣導後再來做，勿倉促推行。

教局：自種蔬菜問題 已轉農糧署

教育局表示，三月初開會雖初步同意逐步推動及研議適度補助，但目前尚未正式決議。現有全國三大果菜市場分別在西螺、高雄、屏東，除學校擔憂，不少學校午餐供應商也唉聲連連，建議可在南市成立供銷平台，由農會與農民契作，降低成本，也不會斷了小供應商的生路，並讓在地食材不受影響。至於有約七、八成學校都有農場，關於自種蔬菜部分，上週接獲校長反映後，已轉答給農糧署，希望可以專案處理。