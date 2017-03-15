〈南部〉《觀察筆記》蒙塵了

2017-03-15

檢察總長的職銜，是專在檢察他人的嗎？

這個閃亮職銜，在黃世銘與顏大和的驚異作為中，黯淡了。

檢察總長顏大和給殺人的死刑犯提起非常上訴、前總統馬英九教唆前檢察總長黃世銘洩密案起訴了。檢察總長位高權重，動見觀瞻，不可以個人主張、好惡來論法，須以普遍性社會價值與公義做為政治洪流砥柱。

然而，那個故意撞昏人後殺了一百多刀的，顏大和提起非常上訴，因為死刑定讞七年多來他表達悔意，有教化可能。

若想起弱女子除了被他的愛恐嚇終致殘殺，凶惡心怎可說是臨時起意，顏大和不幼稚嗎？七年來受害人家屬每個夜晚怎得寧靜？他可以替凶手設想，但有同理心與無辜家人煎熬過？

另一個檢察總長如有脊梁有風骨，馬英九怎會有官司？

黃世銘不迷醉權力，不戀高位，依法行政，又哪有被教唆洩密呢？

他們生活在自己人的小圈圈裡，有起訴他人之權，卻無體察百姓心聲之能，哀哉！（資深記者黃明裕）