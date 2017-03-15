〈南部〉蓮池潭清外來魚種 19日辦擬餌釣賽

2017-03-15

〔記者王榮祥／高雄報導〕來自全國各地四十位擬餌（路亞）釣好手，下週日將齊聚左營蓮池潭，以釣魚競賽方式，清除外來魚種，歡迎民眾到場助勢；近期因魚虎氾濫造成困擾的日月潭魚池鄉，也將派員觀摩這場釣魚賽。

協助聯繫的高市議員陳玫娟、邱俊憲表示，外來魚種一直是各單位頭疼問題，欲處理需耗費龐大人力與財力，蓮池潭曾於世運前清池，但幾年過去又出現外來魚種，包括珍珠石斑、三間、紅魔鬼、血鸚鵡、泰國鱧、澳洲小龍蝦。

陳玫娟、邱俊憲指出，左營蓮池潭去年十月曾試辦小艇擬餌釣競賽清除外來魚種，成效不差，下週日（三月十九日）再度舉辦，將有來自各地的四十位擬餌（路亞）釣好手，分乘廿五艘小艇展開一天清除作業競賽。

兩位議員說明，外來魚種大多兇猛、掠奪性強，因此，可藉由擬餌釣有效捕獲，由木頭或橡膠做成的仿真小魚假餌可重複性使用，不會影響水質、又稱環保釣魚或運動釣魚；兩位議員對於承辦民間團體表達肯定，也盼藉此活動促成更多國際賽事在左營蓮池潭舉辦。

比賽從當天上午九點到下午四點，現場還有免費擬餌彩繪、外來魚種識別等活動，歡迎民眾參與。