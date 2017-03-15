| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉高雄市大樓自設廣告欄 預計四月上路

2017-03-15

修正管理辦法送市政會議審查

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府環保局取締違規廣告，祭出最重可罰三十萬元，每月從千件下降至不到百件，並進一步修正「高雄市張貼及插設懸掛廣告物管理辦法」，大樓可自設廣告欄出租開拓財源，但需環保局同意核准，不影響公共安全，又能解決市容亂象，已送市政會議審查，預計將於四月上路。

違規廣告有礙市容觀瞻，環保局強力取締拆除，依據電信法斷話六個月，並以「高雄市張貼及插設懸掛廣告物管理辦法」開罰一千二百元至六千元，不料業者罰不怕，環保局改與地政局合作，祭出「不動產經紀業管理條例」，重罰業者六萬至三十萬元。

根據市府統計，去年裁罰三十多家業者、一百多件，總計開罰二百三十四萬元，以鳳山、仁武、鼓山最多，違規廣告被舉發件數，從一○三年每月一千二百多件，減少為每月不到一百件；被處以停話件數則從一○三年的每月一千二百多件，大減只剩每月六十三件，凸顯重罰發揮成效。

不限尺寸大小 需經環局核准

環保局更修正「高雄市張貼及插設懸掛廣告物管理辦法」，以集中管理代替取締開罰，除了政府設立的公佈欄，如里辦公處等，以政令宣導為主外，大樓可自設廣告欄，不限尺寸、大小，出租業者開拓財源，但需經環保局同意核准。

稽查科長馬振耀表示，大型廣告物以鐵架支撐，屬於工務局管理，環保局列管張貼牆壁、圍籬的小型廣告物，只要大樓申請廣告，將邀集消防局、建管處會勘，確認不影響公共、交通安全，且內容不違反妨害風化，才會核准設置，讓張貼廣告多元化。

廣告
  • 未來大樓可自設廣告欄出租開拓財源，但需經環保局同意核准。 （記者陳文嬋攝）

    未來大樓可自設廣告欄出租開拓財源，但需經環保局同意核准。 （記者陳文嬋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
高雄市大樓自設廣告欄 預計四月上路

修正管理辦法送市政會議審查市府環保局取締違規廣告，祭出最重可罰三十萬元，每月從千件下降至不到百件，並進一步修正「高雄市張貼及插設懸掛廣告物管…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：〈南部〉高雄市大樓自設廣告欄 預計四月上路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.