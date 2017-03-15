〈南部〉高雄市大樓自設廣告欄 預計四月上路
2017-03-15
修正管理辦法送市政會議審查
〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府環保局取締違規廣告，祭出最重可罰三十萬元，每月從千件下降至不到百件，並進一步修正「高雄市張貼及插設懸掛廣告物管理辦法」，大樓可自設廣告欄出租開拓財源，但需環保局同意核准，不影響公共安全，又能解決市容亂象，已送市政會議審查，預計將於四月上路。
違規廣告有礙市容觀瞻，環保局強力取締拆除，依據電信法斷話六個月，並以「高雄市張貼及插設懸掛廣告物管理辦法」開罰一千二百元至六千元，不料業者罰不怕，環保局改與地政局合作，祭出「不動產經紀業管理條例」，重罰業者六萬至三十萬元。
根據市府統計，去年裁罰三十多家業者、一百多件，總計開罰二百三十四萬元，以鳳山、仁武、鼓山最多，違規廣告被舉發件數，從一○三年每月一千二百多件，減少為每月不到一百件；被處以停話件數則從一○三年的每月一千二百多件，大減只剩每月六十三件，凸顯重罰發揮成效。
不限尺寸大小 需經環局核准
環保局更修正「高雄市張貼及插設懸掛廣告物管理辦法」，以集中管理代替取締開罰，除了政府設立的公佈欄，如里辦公處等，以政令宣導為主外，大樓可自設廣告欄，不限尺寸、大小，出租業者開拓財源，但需經環保局同意核准。
稽查科長馬振耀表示，大型廣告物以鐵架支撐，屬於工務局管理，環保局列管張貼牆壁、圍籬的小型廣告物，只要大樓申請廣告，將邀集消防局、建管處會勘，確認不影響公共、交通安全，且內容不違反妨害風化，才會核准設置，讓張貼廣告多元化。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
高雄市大樓自設廣告欄 預計四月上路
修正管理辦法送市政會議審查市府環保局取締違規廣告，祭出最重可罰三十萬元，每月從千件下降至不到百件，並進一步修正「高雄市張貼及插設懸掛廣告物管…
網友回應
熱門新聞
- 「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝
- 馬王政爭不是因馬金體制！楊實秋：是金馬體制
- 經典賽F組波、多大戰 今日賽事預告與轉播
- （圖多）AV奧斯卡選情告急 三上悠亞為催票股溝盡露
- 再文革化？中國喊禁外國童書
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ma Ying-jeou maintains his innocence
- 核三舊包商欠薪落跑 消防員心酸嗆罷工
- 《自由廣場》透視偽藥風波與健保藥價
- 晶鑽行賄案 檢搜北市都發局
- 馬被起訴重要關鍵 她在判決書翔實記下洩密過程
- 司改會議》建置國家級鑑識中心 法部「堅定反對」
- 拖吊車拋錨「卸貨」 違規人趁機搶走車
- 英特爾153億美元收購Mobileye
- 旺福鼓手用XX萬鑽戒 終結單身
- 助攻國防自主 軍事廠商籌組協會
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ma indicted for September Strife
- 夏普社長：加強日本國內生產 否定裁員
- MLB》胡智為遭金鶯砲轟 失掉熱身賽第1分
- 〈幸福補習班〉愛錯 就要斷．捨．離
- 經典賽》波多黎各今戰多 前猿投羅曼先發
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lin warns local governments over labor laws
- 看看韓國，想想台灣
- 美東暴風雪 川梅會延期
- 哈登奪MVP 呼之欲出
- 台塑採購弊案 3人判賠9746萬
- 台積電10奈米量產 下半年三級跳
- 捲購地弊案 安倍妻高調做自己
- 拾華慈善特賣 關懷弱童婦女
- 新聞透視》馬王政爭衝擊 國民黨衰敗起點
- 【洛杉磯傳真】王丹／從狄德羅到薛丁格
- AV女優生理期怎開工？ 日深夜節目曝神秘道具
- 小英宴客討論2018 縣長提醒大票倉出現強敵...
- 《自由廣場》李元簇vs.馬英九
- 嗆聲我爸是龍五！向華強兒毆運將 坐牢半年上訴被駁回
- 證券行情表、證券表格
- 川習會擬4月豋場 共同社：圖緩和緊張
- 美職》大聯盟春訓bye 張進德回小聯盟
- 雙子星開發案 太極雙星負責人判1年
- 台絃辦偏鄉音樂教育 林慶台力挺
- 辛辛那提POP 音樂讓電影更精采
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉高雄市大樓自設廣告欄 預計四月上路
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分