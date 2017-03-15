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〈南部〉台鐵花東線 加開7折「紅眼專車」

2017-03-15

實名制增為來回各3列次 24日訂票

〔記者王秀亭／台東報導〕因應清明節連續假期，台鐵公布花東線加開班車，並在節前及離峰時段加開樹林往返台東各一列次的七折紅眼專車，實名制專列也由以往來回各兩列次，增為各三列次。

台鐵清明節連續假期含南迴線的東部幹線加班車共增加一百七十二列，自強號佔了一○六列，鼓勵民眾提前或在離峰時間搭車，更推出「紅眼專車」，三月卅一日五二七○次深夜十一時五十八分由台北出發，凌晨四時三十五分抵達台東站，四月三日五二七一次深夜十一時五十五分由台東發車，凌晨四時四十一分抵達台北站。

另外，立委劉櫂豪爭取增加實名制專列列次，清明連假將開出三月三十一日五二五四次、四月一日五二三四、五二四○次台北往台東，及四月三日五二四七次、四月四日五二五一、五二四一車次台東返台北列車。

劉櫂豪表示，實名制專列從去年端午節連假起試辦，今年農曆年節來回由各一列次增為各兩列次，讓台東民眾比較訂得到票返鄉過節。

清明連假車票 17日零時開賣

今年清明節四天連續假期，台鐵車票將從十七日零時起，開放一般民眾網路及電話語音訂票，實名制班次將於二十四日上午六時起開放身份證U、V開頭，或一○六年三月一日以前設籍花東縣民網路訂票。

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