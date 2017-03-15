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〈南部〉清明台東返鄉專車票 逾期未取將停權

2017-03-15

縣府協調台鐵 各開1列次專車

〔記者張存薇／台東報導〕清明節將有四天連假，台東縣政府協調台鐵各開一列次返鄉、返工專車，廿四日晚間七時開放網路訂票。縣府民政處指出，有鑑於往年到搭車前，總會有人訂票卻未取票，有需求者無法搭車，今年首度訂出「停權條款」，規定訂票逾期未取者，下次返鄉專車活動期間將被停權。

清明連假從四月一日到四日，台東縣返鄉、返工專車均為普悠瑪號，僅供國民身分證統一編號V字開頭或設籍台東縣民眾購票與搭乘，返鄉專車五九五二車次為四月一日上午九時十四分從樹林出發、下午一時五十五分到台東，返工專車五九五五車次，四月四日下午一時出發、傍晚五時四十二分到樹林，沿途停靠站包括板橋、台北、玉里、池上、關山、鹿野，全票六百元、半票三百元。

3/24訂票者 須兩日內完成取票

民政處長顏志光表示，往年春節、清明等返鄉專車，總會有人到最後兩天搶到票了、又不取票，也未在網路上退票，造成每班次有五到十個空位，有的人想搭卻搭不到，十分可惜，今年首度祭出「停權條款」，廿四日訂票第一波者須於兩日內完成取票，餘票於廿七日上午九時再開放訂票，廿七日起訂票者，須於隔日下午五時前完成取票。

民政處人員自廿五日至卅一日止，每天上午九時至下午五時，在台北火車站一樓大廳設返鄉專車服務台，提供北部民眾取票，台東縣府大廳返鄉專車服務台則於廿五日設至四月四日。

清明節返鄉專車活動網址http://htrain.taitung.gov.tw/

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  • 花東民眾連假都為訂不到火車票所苦，台鐵實名制專列今年增為來回各三列次。（記者王秀亭攝）

    花東民眾連假都為訂不到火車票所苦，台鐵實名制專列今年增為來回各三列次。（記者王秀亭攝）

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