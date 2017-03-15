〈南部〉清明台東返鄉專車票 逾期未取將停權
2017-03-15
縣府協調台鐵 各開1列次專車
〔記者張存薇／台東報導〕清明節將有四天連假，台東縣政府協調台鐵各開一列次返鄉、返工專車，廿四日晚間七時開放網路訂票。縣府民政處指出，有鑑於往年到搭車前，總會有人訂票卻未取票，有需求者無法搭車，今年首度訂出「停權條款」，規定訂票逾期未取者，下次返鄉專車活動期間將被停權。
清明連假從四月一日到四日，台東縣返鄉、返工專車均為普悠瑪號，僅供國民身分證統一編號V字開頭或設籍台東縣民眾購票與搭乘，返鄉專車五九五二車次為四月一日上午九時十四分從樹林出發、下午一時五十五分到台東，返工專車五九五五車次，四月四日下午一時出發、傍晚五時四十二分到樹林，沿途停靠站包括板橋、台北、玉里、池上、關山、鹿野，全票六百元、半票三百元。
3/24訂票者 須兩日內完成取票
民政處長顏志光表示，往年春節、清明等返鄉專車，總會有人到最後兩天搶到票了、又不取票，也未在網路上退票，造成每班次有五到十個空位，有的人想搭卻搭不到，十分可惜，今年首度祭出「停權條款」，廿四日訂票第一波者須於兩日內完成取票，餘票於廿七日上午九時再開放訂票，廿七日起訂票者，須於隔日下午五時前完成取票。
民政處人員自廿五日至卅一日止，每天上午九時至下午五時，在台北火車站一樓大廳設返鄉專車服務台，提供北部民眾取票，台東縣府大廳返鄉專車服務台則於廿五日設至四月四日。
清明節返鄉專車活動網址http://htrain.taitung.gov.tw/。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
中山大學與日合作 監測網路攻擊
高市府環保局網站日前遭駭客攻擊癱瘓，不僅相關資料有外洩之虞，也影響公務運作，凸顯資訊安全的重要性，如何提高資安事件的防範能力，是資訊安全領域…
網友回應
熱門新聞
- 「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝
- 馬王政爭不是因馬金體制！楊實秋：是金馬體制
- 經典賽F組波、多大戰 今日賽事預告與轉播
- （圖多）AV奧斯卡選情告急 三上悠亞為催票股溝盡露
- 再文革化？中國喊禁外國童書
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ma Ying-jeou maintains his innocence
- 核三舊包商欠薪落跑 消防員心酸嗆罷工
- 《自由廣場》透視偽藥風波與健保藥價
- 晶鑽行賄案 檢搜北市都發局
- 馬被起訴重要關鍵 她在判決書翔實記下洩密過程
- 司改會議》建置國家級鑑識中心 法部「堅定反對」
- 拖吊車拋錨「卸貨」 違規人趁機搶走車
- 英特爾153億美元收購Mobileye
- 旺福鼓手用XX萬鑽戒 終結單身
- 助攻國防自主 軍事廠商籌組協會
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ma indicted for September Strife
- 夏普社長：加強日本國內生產 否定裁員
- MLB》胡智為遭金鶯砲轟 失掉熱身賽第1分
- 〈幸福補習班〉愛錯 就要斷．捨．離
- 經典賽》波多黎各今戰多 前猿投羅曼先發
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lin warns local governments over labor laws
- 看看韓國，想想台灣
- 美東暴風雪 川梅會延期
- 哈登奪MVP 呼之欲出
- 台塑採購弊案 3人判賠9746萬
- 台積電10奈米量產 下半年三級跳
- 捲購地弊案 安倍妻高調做自己
- 拾華慈善特賣 關懷弱童婦女
- 新聞透視》馬王政爭衝擊 國民黨衰敗起點
- 【洛杉磯傳真】王丹／從狄德羅到薛丁格
- AV女優生理期怎開工？ 日深夜節目曝神秘道具
- 小英宴客討論2018 縣長提醒大票倉出現強敵...
- 《自由廣場》李元簇vs.馬英九
- 嗆聲我爸是龍五！向華強兒毆運將 坐牢半年上訴被駁回
- 證券行情表、證券表格
- 川習會擬4月豋場 共同社：圖緩和緊張
- 美職》大聯盟春訓bye 張進德回小聯盟
- 雙子星開發案 太極雙星負責人判1年
- 台絃辦偏鄉音樂教育 林慶台力挺
- 辛辛那提POP 音樂讓電影更精采
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉清明台東返鄉專車票 逾期未取將停權
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分