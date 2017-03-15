〈台北都會〉情人節鬧分手 「大姨媽」惹的禍

2017-03-15

〔記者張議晨／台北報導〕情人節鬧分手，原來是大姨媽惹禍！

廿二歲大學生小潔（化名）經期不規則，飽受困擾，尤其月經來的前幾天，不但情緒易怒，雙頰及下巴還會莫名長出「爛痘」，情人節當天因滿臉「痘花」，不願出門約會，慘遭男友誤以為劈腿而鬧分手。她到婦產科求助，才知是「經前症候群」惹禍。

收治病例的台北市聯醫婦產科醫師林姿吟說，經前症候群常讓女性在月經來臨前，情緒變敏感、負面、低落，還伴隨乳房脹痛、頭痛等症狀，若另一半未察覺或體諒女友身體狀況，就易爆發口角。

林姿吟提醒，台灣約有三成年輕女性會碰到經前症候群困擾，多集中在十八至卅歲年輕女性，多數經期結束後就恢復正常。

吃避孕藥救「痘花臉」

小潔聽從醫師指示服用避孕藥後，經前症候群大幅改善。林姿吟說，口服避孕藥可協助穩定荷爾蒙，調整經期，但血栓、肝指數過高、抽菸女性都不建議服用。至於會不會影響往後受孕？她澄清，停用避孕藥後一年，七成女性都可正常受孕。