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〈台北都會〉開展花開少…台北玫瑰園 盛開再等兩週

2017-03-15

〔記者黃建豪／台北報導〕昨天是白色情人節，花博新生園區的台北玫瑰園春季展也正式開幕，擁有佔地逾三千平方公尺，超過六百種、二千株以上的豐富玫瑰，台北市公園路燈管理處說，如此規模放眼北台灣是數一數二。但美中不足的是，今年因日照時數不足，玫瑰花開得尚不茂盛，預估最佳花期在兩週後，屆時每株玫瑰都將有花朵盛開。

台北玫瑰園春季展期為十四日起至三十一日，每日開放時間從上午十點起，延長至晚間八點。除了種有一千八百株玫瑰的台北玫瑰園，今年新生園區還斥資約一百二十萬元，新闢佔地兩千平方公尺的「古典玫瑰區」，栽植茶香玫瑰等上百品種、共五百株玫瑰花。

新闢古典玫瑰區

公園處處長黃立遠說，古典玫瑰區以密集式管理，營造出花團錦簇景觀，讓民眾一年四季都能欣賞到玫瑰花盛開美景。而台北玫瑰園庭園設計主要參考歐式、日式風格，從圍籬到花柱、花柱到花廊，佈滿玫瑰花的走道串起整個園區，未來民眾可在園區體驗到不同風格的精心設計。

圓山公園管理所主任林賢達說，台北玫瑰園的玫瑰都經過修剪、技術產期調節，所以開花時間會較集中，今年雖因二、三月氣溫與日照不足，以致花朵無法在開幕時就盛開，預估兩週後是最佳花期，將盛開到四月十日。

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  • 台北玫瑰園春季展昨天正式開幕，不過，園區內超過600種、2000株以上玫瑰，月底前才會盛開。（記者黃建豪攝）

    台北玫瑰園春季展昨天正式開幕，不過，園區內超過600種、2000株以上玫瑰，月底前才會盛開。（記者黃建豪攝）

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