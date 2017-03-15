| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉未依法給長輩優惠 大千電影院上榜

2017-03-15

打九折非半價 友善度遭評不佳

〔記者張議晨／台北報導〕桃園有長照機構火警釀傷亡，為了保障老人消費權益，台北市政府稽查長照機構、公車、營養食品、康樂場，發現六福皇宮內的大千電影院及袖珍博物館，並未依法給予老人半價優惠，不過，法令並無罰則，市府僅能督促業者改善。在長照機構部分，卅五家長照機構，有六成業者契約內容都不符規定，已依法要求改善完畢。

安養機構契約 高達六成有缺失

市府首度稽查老人安養機構契約內容，卅五家業者中，有廿一家出現缺失，比率達六成。簡任消保官楊麗萍說，缺失包括未載明入住房型及面積、退費條款不合規定，甚至換同型房還要收取換房費、住民外住未退膳食費等等，經輔導後都已改善完畢。

不過，即使違規比率高達六成，但北市去年也只接獲三件長照機構合約申訴案。主任消保官何修蘭坦言，因為家屬考量需長住長照機構，多不願和業主爭執，因此，每年申訴案都僅個位數；但依據「消保法」，若合約內容限期未改善，可依法處三至卅萬元罰鍰。

至於老人福利部分，大千電影院及袖珍博物館未依「老人福利法」提供老人半票優待，袖珍博物館已允諾修改票價，但大千電影院卻稱考量成本，只願提供九折優惠，友善度遭評「不佳」。

觀傳局媒體行政科長葉煥輝說，「老人福利法」沒有罰則，只能輔導業者依照法規提供長者半票優惠，無法開罰。

廣告
  • 台北市政府昨天公布高齡消費場所稽查成果，還以短劇方式呼籲民眾慎讀長照機構消費契約。（記者張議晨攝）

    台北市政府昨天公布高齡消費場所稽查成果，還以短劇方式呼籲民眾慎讀長照機構消費契約。（記者張議晨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
程式教育提前！ 小三開始學習

國中小一○七課綱新增科技領域，教育局長林奕華說，新北市將提前於一○六學年起，將程式教育落實在各國中小的資訊教育課程內，讓國小學童從三年級起逐…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：〈台北都會〉未依法給長輩優惠 大千電影院上榜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.