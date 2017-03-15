〈台北都會〉未依法給長輩優惠 大千電影院上榜

2017-03-15

打九折非半價 友善度遭評不佳

〔記者張議晨／台北報導〕桃園有長照機構火警釀傷亡，為了保障老人消費權益，台北市政府稽查長照機構、公車、營養食品、康樂場，發現六福皇宮內的大千電影院及袖珍博物館，並未依法給予老人半價優惠，不過，法令並無罰則，市府僅能督促業者改善。在長照機構部分，卅五家長照機構，有六成業者契約內容都不符規定，已依法要求改善完畢。

安養機構契約 高達六成有缺失

市府首度稽查老人安養機構契約內容，卅五家業者中，有廿一家出現缺失，比率達六成。簡任消保官楊麗萍說，缺失包括未載明入住房型及面積、退費條款不合規定，甚至換同型房還要收取換房費、住民外住未退膳食費等等，經輔導後都已改善完畢。

不過，即使違規比率高達六成，但北市去年也只接獲三件長照機構合約申訴案。主任消保官何修蘭坦言，因為家屬考量需長住長照機構，多不願和業主爭執，因此，每年申訴案都僅個位數；但依據「消保法」，若合約內容限期未改善，可依法處三至卅萬元罰鍰。

至於老人福利部分，大千電影院及袖珍博物館未依「老人福利法」提供老人半票優待，袖珍博物館已允諾修改票價，但大千電影院卻稱考量成本，只願提供九折優惠，友善度遭評「不佳」。

觀傳局媒體行政科長葉煥輝說，「老人福利法」沒有罰則，只能輔導業者依照法規提供長者半票優惠，無法開罰。