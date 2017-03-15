〈台北都會〉台北》助新創產業 釋閒置公有房地供廉租

2017-03-15

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲昨天主持市政會議，通過「市有公用房地提供政策性產業使用辦法」，擬將現有閒置的公有房地，以低廉價格出租給生技、綠能等新創產業使用，房屋使用費將依使用面積，按當期房屋評定現值收取年息的十％，待報行政院備查，並經市議會同意就能實施。財政局說，閒置公有房地幾乎沒有產值，所以實際租金將相當低廉。

產發局說，考量北市土地寸土寸金，但新創產業初期資金不足，承租辦公空間負擔過重，擔心會扼殺產業的未來可能性，因此規劃將現有且閒置的公有房地整理後出租，鼓勵新創產業。

財政局統計，北市現有的低度利用建物清冊共有十處，多以校園為主，例如民族國中、松山國小的教室。科技產業服務中心主任莊玫紅說，產發局會評估這些閒置公有房地是否合適，再依「市有公用房地提供政策性產業使用辦法」公開招標，簽約期不滿一年者，則可直接向市府申請承租。

按照辦法，民間新創業者業別包括資通訊、生物科技、綠能、智慧機械、電子、金融或創業育成類，承租公有房地時，契約每期上限為五年，得延約一次。出租費用則分為土地使用費、房屋使用費、使用回饋金三項，土地使用費依地價稅計收，房屋使用費依使用面積與當期房屋評定現值的十％計算，使用回饋金則依承租年期收取稅前盈收的一％至三％。