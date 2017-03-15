〈台北都會〉台北》學生當小主播 清江國小票選人氣王

2017-03-15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北投清江國小推動「媒體素養教育」，規劃三大教學方式，由校方評選出適合播報的新聞稿件，讓學生化身為小主播，播報新聞內容並錄製成影片，共有十七支影片，開放全校師生票選出人氣小主播，票選網站https://www.youtube.com/user/cjpstp/videos，票選時間即起至三月二十日。

清江國小說，媒體素養教育包括「媒體識讀教育」，透過報紙媒體的閱讀，延伸學習的觸角，豐富學習的內涵，透過培養認知能力來分析媒體。其次是「媒體思辨能力」， 開放學生以投稿方式，運用思辨能力，從報章雜誌中挑選出適合的報導或文章。

最後是「媒體社區意見」部分，由教務處評選出適合公開播報十至二十件，錄製成播報影片，在學校中央穿堂電視牆及校網公開播放，同時開放票選人氣小主播、專業小主播。清江國小說，盼表達出公民聲音，讓學生正確判讀媒體資訊，成為善用媒體資訊的現代公民。