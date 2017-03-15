| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉台北》學生當小主播 清江國小票選人氣王

2017-03-15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北投清江國小推動「媒體素養教育」，規劃三大教學方式，由校方評選出適合播報的新聞稿件，讓學生化身為小主播，播報新聞內容並錄製成影片，共有十七支影片，開放全校師生票選出人氣小主播，票選網站https://www.youtube.com/user/cjpstp/videos，票選時間即起至三月二十日。

清江國小說，媒體素養教育包括「媒體識讀教育」，透過報紙媒體的閱讀，延伸學習的觸角，豐富學習的內涵，透過培養認知能力來分析媒體。其次是「媒體思辨能力」， 開放學生以投稿方式，運用思辨能力，從報章雜誌中挑選出適合的報導或文章。

最後是「媒體社區意見」部分，由教務處評選出適合公開播報十至二十件，錄製成播報影片，在學校中央穿堂電視牆及校網公開播放，同時開放票選人氣小主播、專業小主播。清江國小說，盼表達出公民聲音，讓學生正確判讀媒體資訊，成為善用媒體資訊的現代公民。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
程式教育提前！ 小三開始學習

國中小一○七課綱新增科技領域，教育局長林奕華說，新北市將提前於一○六學年起，將程式教育落實在各國中小的資訊教育課程內，讓國小學童從三年級起逐…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：〈台北都會〉台北》學生當小主播 清江國小票選人氣王


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.