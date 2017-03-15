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〈台北都會〉台北》補習班控教局 要求簽不犯法切結書

2017-03-15

〔記者郭安家、蔡亞樺／台北報導〕台北市教育局規範私立短期補習班，違建部分不得做補習班、不得從事兒童課後照顧中心及幼兒園等等，但民進黨市議員許淑華接獲爆料，指控教育局便宜行事，跳過糾正、限期改善等程序，直接要求業者簽切結書，等於未經勸導直接判死刑。

業者：跳過糾正程序

許淑華指出，北市私立短期補習班管理，教育局過去都以「台北市補習班管理規則」辦理，但近期卻接獲補習業者反映，在沒有主動與補習班業者公告或知會的狀況下，教育局竟於去年底在網站放上「設立人立案或變更補習班之切結書」，倘若業者需辦理立案或變更補習班，就需依照切結書上的規定簽署切結，一旦有任何一項違反規定，就需即刻撤銷立案。

教育局提出的切結書包括，私立短期補習班無任何法人團體、營利事業及公司行號設立，違建部分絕不作為補習班使用，而聘任教師均具有科目專業資格並有刑事紀錄證明無妨害性自主罪，且班級不得從事兒童課後照顧服務等等。

教局：會給陳述機會

對此，教育局回應說，屢屢接獲民眾檢舉補習班違規經營課後照顧中心及幼兒園，嚴重侵害幼童安全，因此訂定這項切結書，切結書是依據短期補習班設立及管理準則第三十八條規定：「補習班不得經營非屬短期補習班教育之機構或業務……。」教育局強調，視情節輕重，依行政程序法仍會給予陳述機會，嚴重者才會撤銷立案。

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