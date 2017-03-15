〈台北都會〉台北》鼓勵學校辦幼托 教職員享優先名額
增加誘因 爭取興辦空間
〔記者蔡亞樺、張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲力推社區公共保母與非營利幼兒園，無奈的是，持有閒置空間的學校卻不願釋出，讓柯市府大傷腦筋；據了解，柯文哲最近已拍板同意，學校辦理托嬰及非營利幼兒園，該校教職員子女將可優先收托及就讀，打造零到十二歲一條龍教育，但有市議員直言誘因不足。
議員打臉 指問題在整合
民進黨市議員簡舒培說，部分學校教職員小孩已經讀國、高中，等於「看得到、吃不到」，況且托嬰或非營利是委外經營，並非教育局或學校經營，因此問題在於整合，她認為要因「校」制宜，對學校提出不同誘因方案，例如裝設空調的學校多給經費，才能達到效果。
台北市目前有十五家公辦民營托嬰中心，其中九家在學校，非營利幼兒園則有十五所。但北市長期面臨托嬰、公幼供不應求窘境，去年柯文哲在市議會備詢時坦言，「有些學校閒置空間很多，卻不願意放出來」；「自家人」社會局也曾為此大吐苦水，柯當下表示要「利誘」，讓學校老師受益。
柯文哲上週主持市政會議時，對教保公共化政策裁示，「同意學校辦理托嬰服務及非營利幼兒園者，可優先提供該校教職員子女就讀」，並要求教育局彙整國中小學的學生數、班級數等資料。
社會局科長鍾雅惠說，市長認為，對學校教職員釋出托嬰設施，包括托嬰中心、公共保母等，未來爭取場地上遇到的阻力會比較小，但具體要釋出多少保留名額給教職員還在研議當中，尤其，公共保母一處只有十個名額，若教職員保留名額太多，衝擊恐怕會太大。
教育局科長曾淑姿說，教保公共化是市長努力的目標，希望提高數量，因此透過這項作法增加誘因，學校辦理的意願會比較高，至於有哪些學校，牽涉到空間與教室規劃，要進一步討論。
開辦非營利幼兒園的胡適國小則說，非營利幼兒園獲得家長好評，紛紛希望增班，由於空間飽和，目前不做托嬰服務，但孩子如果能從零歲到小學在同所學校上課，對在地會更有認同感，也不會浪費時間。
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