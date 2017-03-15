〈台北都會〉玩具醫生巧手 偏鄉童喜獲禮物

2017-03-15

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市社會局在板橋區文化路舊有的法務部行政執行署大樓地下室，設置玩具銀行物流中心，回收各地匯集的二手玩具，透過三位玩具醫生巧手回春，將可回收的材料修復利用，重新組合，送往偏鄉，嘉惠弱勢學童。

玩具銀行主任張維庭表示，回收的二手玩具曾發現乾硬黏土、鍋碗瓢盆等，經初步篩選，有二十％變成垃圾，其餘可回收利用的材料，進行清潔工作後，缺損者交由玩具醫生修復。

玩具醫生黃成雄現年七十一歲，台北工專（台北科技大學前身）機械系畢業，早年開設五金批發公司，退休後含飴弄孫。某天從新聞報導得知新北市玩具銀行需要玩具醫生，自告奮勇當志工，負責修理機械類和木頭類玩具。

黃成雄表示，他有七個孫子，每當孫子玩具壞掉，就呼叫阿公修理，電動遙控汽車動輒數千元，對經濟優渥的家庭來說，壞掉再買就有，若捐給玩具銀行，可能是某個開關或線路損壞，修復測試後，就能成為偏鄉孩童夢寐以求的玩具。

張維庭說，玩具銀行目前有三位玩具醫生，另有志工二十位，各界捐贈回收的二手玩具眾多，整理人手不足，希望招募更多志工協助，有興趣的民眾可電洽：02-29663503。