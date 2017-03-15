〈台北都會〉基隆兒童20日起 22診所看牙免掛號費

2017-03-15

15歲以下兒童適用

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市學童的齲齒率名列全國第五，基隆市牙醫師公會特別號召基隆二十二家牙醫診所，在兒童節前夕送好禮；從下週一（廿日）到四月八日止，推出十五歲以下兒童看牙免掛號費活動，希望家長能重視兒童蛀牙問題。

基隆市牙醫師公會理事長林大偉表示，除了兒童看牙免掛號費外，懷孕婦女也免掛號費。

有家長質疑基隆潔牙教育做得不夠，林大偉說，基隆市仁愛國小、成功國小、中興國小潔牙比賽成績優異，前年仁愛國小拿到全國潔牙冠軍，問題不在於學校的潔牙教育，而是家長有沒有重視，有些是家長觀念偏差所致。

牙醫師：有蛀牙必須看診

林大偉說，有的家長認為感冒不看醫生也會好，小孩若有蛀牙，到時候會換牙，覺得「幹嘛花錢看蛀牙」；林大偉說，乳牙若有蛀牙不看，會影響換牙時永久牙的成長，家長一發現兒童蛀牙就要看牙醫，不要拖延。

基隆部分學校因學童齲齒率偏高，被列為全國高關懷學校，林大偉研判是因為隔代教養、單親家庭，孩子蛀牙沒被重視；林大偉說，兒童三個月到半年應檢查一次牙齒，注意小孩飯後要刷牙，做好牙齒保健。