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〈台北都會〉日治地政資料 新北靠7志工修復回春

2017-03-15

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市從日治時期保留地政資料至今，光是土地登記文件就多達七○四萬頁，部分文件不敵歲月，出現蟲蛀、發霉、脆化、污漬等情形，地政事務所近年展開檔案保存工作，招募志工以巧手修復破損檔案，並開設體驗課程，舉辦展覽活動，讓塵封已久的珍貴歷史文件，得以「穿上新衣」，重現世人眼前。

地政局秘書室主任李艾琳指出，民國九十年汐止地政事務所遭逢納莉及桃芝颱風重創，一樓地籍資料嚴重受潮，促使各地政所思考如何妥善保存資料。

蟲蛀、硬化黏結 救回2萬份文件

相關文件最早可追溯至日治時期，歷經數十年，文件遭蟲蛀腐蝕，有的破損綻裂，有的硬化黏結，於是展開大規模檔案清查和修復保存工作。

修護過程辛苦 年輕志工興趣缺缺

板橋地政事務所主任莊月桂表示，地政所人力有限，同仁業務繁忙，一百年起招募檔案修護志工，邀請專業修復師授課，進行為期六週課程培訓，目前志工有七人，已經成功補救兩萬多份文件。但因修護過程辛苦，莊月桂說：「年輕人多半不願投入」。

檔案修護志工羅秀梅說明，修復文件前，須做好資料整理、編碼等前置作業，以免弄錯順序，準備小麥澄粉原料，加水調製漿糊，修護前拔除書針或去除膠帶，先噴清水或用毛筆沾水，讓邊緣捲翹處變得平整，再黏貼「褚皮紙」上漿加固，用棕刷刷平紙張，貼上板子等待陰乾後慢慢拆下，再用紙釘裝訂整理成冊。

志工：修復沒技巧 要細心有耐心

檔案修護志工廖秀春說，雖然修護過程非常辛苦，經常一站四個小時，腰痠背痛，但靠自己的雙手，把一份破碎的文件修復得乾淨平整，很有成就感，「做這個沒有特殊技巧，細心一點、有耐心、有興趣最重要」。

李艾琳說，文件修護後以電腦掃描建檔，再歸檔至具有溫溼度控制的檔案室，善加保存，供公務調閱使用，或配合舉辦展覽，讓世人一窺舊有地政資料原貌。

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  • 檔案修護志工塗上用小麥澄粉特製的漿。（記者賴筱桐攝）

    檔案修護志工塗上用小麥澄粉特製的漿。（記者賴筱桐攝）

  • 板橋地政所志工進行文件修護工作，平均一天可修復二十件以上。（記者賴筱桐攝）

    板橋地政所志工進行文件修護工作，平均一天可修復二十件以上。（記者賴筱桐攝）

  • 文件修護志工進行「上板」程序。（記者賴筱桐攝）

    文件修護志工進行「上板」程序。（記者賴筱桐攝）

  • 原本佈滿皺褶的文件，經過修護程序後，變得乾淨平整，可延長檔案保存時間。（記者賴筱桐攝）

    原本佈滿皺褶的文件，經過修護程序後，變得乾淨平整，可延長檔案保存時間。（記者賴筱桐攝）

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