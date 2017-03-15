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〈台北都會〉柯：九月力推東區門戶計畫

2017-03-15

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府昨舉辦「東區門戶計畫—企業菁英座談會」，市長柯文哲表示，過去兩年推動以北門為中心的「西區門戶計畫」，預計六月就會完成主要建設；接下來等到八月世大運結束後，市府九月將全力推動以南港車站為中心的「東區門戶計畫」，預計四年推動廿六項子計畫，包括北部流行音樂中心、南港轉運站及南港瓶蓋工廠歷建活化，引動民間八年投資。

財政局長陳志銘會中報告立法院換地案，指東區門戶計畫中，南港轉運站東站及南港瓶蓋工廠是重要計畫，但兩塊土地都不屬於台北市土地，因此須與立院換地。他強調，用立院一塊土地換五塊土地是中央、市府雙贏；之前外界批評是「拿蛋黃區換蛋白區」，陳反駁，過去信義計畫區都是農田，如今已高度發展，保證十年後，南港會是「下一個信義計畫區」。

交通局長張哲揚報告表示，南港轉運站將來是東區聯外運輸門戶，未來將分為負責桃園、基隆、新北路線的西站，宜花東路線的東站，以及新竹以南、西部的商三用地，其中西站將於四月開通。

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