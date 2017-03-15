〈台北都會〉大龍市場主體重建 市府：本週進場
2017-03-15
〔記者黃建豪／台北報導〕大龍市場暨國宅社區因被鑑定為海砂屋，拆除至今將近一年半，由北市府編列十二億元重建，但去年十一月地下連續壁竣工後，工地無聲無息，令想回家的住戶及攤商著急。主體建物原預計今年三月一日開工，工地卻始終靜悄悄。北市府昨否認工程延宕，並指因廠商需要工程備料，才未在月初就開工，廠商約於本週進場施作，工期約兩年半、預估在二○一九年七月竣工。
大龍市場八十八個攤販，市府於哈密公園旁搭建臨時棚，但原有市場不在，只有廿二個攤販願接受安置，其餘另覓地點或乾脆歇業。記者實際走訪大龍市場臨時棚，還沒踏進入口就能看見出口，雖可於哈密街巷弄維持經營，但空間狹窄，且熟悉的鄰居分散各地。淡水生鮮攤販說，以前比較好，大家都希望市場趕快搬回去。
至於大龍國宅九十六戶原住戶，部分暫居大龍峒、永平等國宅，多數則領取北市府兩萬五千元至三萬三千元不等的補助，在外租屋。按照都發局原先規劃，重建後的大龍市場暨國宅社區原採一字型，盼改善過往通風與採光不佳狀況，但住戶代表基於對家的感情，仍希望重建後維持雙塔型建築，因此全案於台北市都市設計審議會討論，導致時程拖延近兩個月。
新大龍社區規劃為地下四層、地上十三層建物，一樓回歸市場使用，二至五樓為區民活動中心等公家單位，六到十三樓為國宅，將安置原九十六戶住戶，主體工程款約十一．二億元。工程原於三月一日開工，但已延宕，市場處解釋，廠商需要工程備料的準備階段，大概這週就會正式進場。
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