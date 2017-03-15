〈台北都會〉28件都更案領拆照 5案未報拆除計畫
〔記者鍾泓良／台北報導〕長安西路一處都更案張姓不同意戶堅守家園，實施者欣偉傑建設卻趁張姓住戶出席協調會時偷拆屋，導致房屋倒塌，欣偉傑雖取得拆除執照，但未報備拆除計畫，台北市都發局事後僅以「建築法」違反公共安全為由，裁罰建商九萬元；但根據建管處統計，北市尚有四都更案，一樣有拆照、未報備計畫，基地不乏在信義路三段等精華區。對此，都更處、建管處坦言，沒有法令可罰建商偷拆行為，呼籲建商做好協調。
長安西路都更案釀偷拆爭議
據建管處統計，北市共有廿八處都更案已取得拆除執照，且尚未取得使用執照，都更案並未興建完畢。但其中有五案未報備拆除計畫，包括大安區樂業街一帶的源座建設都更案、大安區信義路三段的昇立建設都更案、文山區忠順街二段的元利建設都更案、中山區伊通街的昇陽建設都更案、大同區長安西路欣偉傑建設都更案。
建商：不清楚為何被建管處列冊
記者致電給各建商，昇陽建設稱，中山區都更案已取得百分之百同意，只是尚未向建管處報備拆除計畫。源座建設則表示，建築結構體都已蓋好了，不清楚為何被建管處列入未報備拆除計畫。至於元利、昇立建設人員則不願多談，至截稿前無法取得進一步回應。
長安西路都更案發生偷拆事件，都更處坦言，建商拆除有產權人的房屋，沒辦法依「都更條例」開罰，但後續仍會有責任面臨不同意戶可能提出刑事、民事毀損、公共危險罪、殺人未遂等告訴，呼籲建商仍應向市府申請協調；都更處解釋，「都更條例」精神是促進都更，因此，最嚴重罰則為「撤銷更新核准」，也是針對實施者執行都更的「怠惰」情形，不適用類似長安西路都更案的狀況。
建管處︰無法得知是否百分之百同意拆
建管處發言人洪德豪表示，只要實施者領得拆照，「建築法」只能針對施工中的建築開罰，如長安西路案就是因拆除未顧及公共安全，開罰建商及監造人各九萬元。他補充，礙於法規規定，就算建商來申報拆除，建管處也無法得知是否真的達到百分之百同意拆除。
另一方面，欣偉傑建設本月三日趁不同意戶張姓屋主出席都更處協調會時拆除房屋，導致四樓倒塌，六日都發局召開都更審議會專案會議討論此案，會中建商及不同意戶各執己見，都發局長林洲民決議十天內再召開會議，期間雙方先私下協商。林洲民昨受訪表示，下次專案會議將於廿日舉辦。
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