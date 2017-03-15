〈台北都會〉程式教育提前！ 小三開始學習

2017-03-15

〔記者翁聿煌／新北報導〕國中小一○七課綱新增科技領域，教育局長林奕華說，新北市將提前於一○六學年起，將程式教育落實在各國中小的資訊教育課程內，讓國小學童從三年級起逐漸建立程式設計能力。

教育局教研科長吳佳珊說，教育局將透過創客教育（Making）、程式設計（Coding）及親師生平台雲端學習（Cloud），讓學生學習科技能量再提升（Empowerment），「E=MC2」（剛好是相對論的質能互換公式），鼓勵學生運用電腦科學思考問題。

教育局除陸續在國中小推動程式教學融入資訊教育課程，去年接辦全國瘋狂貓咪盃程式競賽，也與誠致基金會合辦一小時玩程式活動，啟發學生對資訊科學的研究興趣。

教育局昨發表「彈指玩轉世界」程式教育專書，也研發完成程式教育的統一教材，供全市國中小推動課程，昨活動會場設置「運算思維概念區」、「程式設計工具區」和「生活校園應用區」，展示多元教學軟硬體工具，並引導學生將所學程式概念應用到生活面，如明志國中好禮貓、積穗國小用程式操控無人機出任務及人臉表情大數據分析。白雲國小雲可夢結合VR學習暢遊校園，青山國中小師生使用積木及電子元件製作「九宮格投石機」等有趣設計。