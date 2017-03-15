〈台北都會〉社宅「包租代管」 研擬「青銀」共居

2017-03-15

104年僅媒合5件 推出加值版方案

〔記者賴筱桐、高嘉和／綜合報導〕內政部營建署一○二年推動租屋服務平台，鼓勵民眾登錄愛心房東，釋出空屋提供弱勢族群居住，房屋由政府代管、收租，但成效不彰，新北市一○四年僅媒合五件。今年中央將推出社會住宅「包租代管」計畫，新北市研擬「加值版」方案，納入青銀共居理念，並提出「包租換居」構想，擴大服務對象，營建署表示樂觀其成。

城鄉局住宅發展科長鄭健志表示，過去愛心房東執行成效不佳，主因是房東將租屋資料提供政府後，須如實課稅，另一方面擔心房子租給弱勢族群，收不到房租。

蔡英文政府訂定八年完成二十萬戶社會住宅目標，其中八萬戶以「包租代管」方式執行，每年一萬戶為目標，六都至少一年推動一千五百戶。由政府或業者當二房東，委託仲介業者管理，以低於市價的租金出租，政府提供房東及經營包租業的業者稅負減免優惠，鼓勵民間空餘屋有效轉換為社會住宅。

鄭健志表示，包租代管計畫經費由內政部營建署全額補助，市府用來補貼房東及業者所需成本，並研擬「加值版」方案，納入青銀共居理念，提供低於市價八折的優惠租金，鼓勵年輕人和長輩同住，世代共融，青年給予陪伴和關懷做為回饋，把市場空餘屋變成「準社會住宅」。

另提出「包租換居」 營建署樂觀其成

除青銀共居外，新北市也提出「包租換居」的創新構想。鄭健志說明，許多老舊公寓沒有電梯，老人家上下樓不便，市府雖提供公寓增設電梯補助，但須取得全體住戶同意，整合不易，規劃由市府包租電梯大樓，出租銀髮族，再包租長者原本住的公寓，以優惠租金供年輕人租用，滿足雙方需求。

營建署表示，「包租代管」由各縣市政府提案申請補助，沒有一定額度限制；目前已推動「住宅法」修法完成三讀，內政部正積極推動租賃專法，提高房東參與意願，預計今年上半年拍板定案。至於新北市政府提出「青銀共居」及「包租換居」構想，營建署表示樂觀其成，會納入政策通盤考量。

一位不願具名的房仲業者分析，目前市場空屋多是新成屋、豪宅，或老舊公寓、頂樓加蓋違建等，樣態極端，符合包租代管條件的房屋有限，公部門理想性太高，執行恐有難度。