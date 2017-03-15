〈北部〉花蓮大橋改建 立委盼防洪兼景觀

2017-03-15

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮溪位於吉安鄉出海口寬度不足，水利署第九河川局提出治理計畫，預計六月重新公告河川治理線，將依治理線拓寬出海口河道，而花蓮大橋也將配合進行抬高、改建，立委蕭美琴、縣議員黃振富、鄭乾龍等人昨天前往實地會勘，蕭美琴希望花蓮大橋能以象徵花蓮意象的景觀橋方向進行設計。

蕭美琴說，花蓮溪枯水期與洪峰期水量變化大，近幾年風災來臨時，水位暴漲幾乎快危及橋梁的情形屢見不鮮，去年強颱莫蘭蒂過境，花蓮大橋因此封閉，她要求九河局與公路局針對橋梁改建工程，應審慎評估通水斷面，務必將防洪與景觀功能併同考量。

公路總局第四區養護工程處花蓮工務段指出，花蓮大橋改建工程是配合第九河川局花蓮溪水系河川治理計畫，辦理橋梁抬高約二．六公尺及延伸四百卅公尺，因花蓮大橋臨海側的二代橋興建於九十一年，並於一○二年完成耐震補強及橋基防洪保護工程，經評估使用年限可維持五十年，若辦理二代橋提升、一代橋拆除改建，改善路面及橋欄杆景觀等，所需經費預估約八．二五億元，工期約卅個月。

但若全部改建具有重大指標性的景觀大橋，花蓮工務段指出，相關經費將增加約十億至十三億元，因涉及未來橋梁結構形式與經濟效益評估，將納入後續設計階段討論辦理。