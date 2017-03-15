〈北部〉敦睦艦正妹士官 為母圓航海夢
2017-03-15
吳佩蓉 投身海軍輪機部門
〔記者王峻祺／花蓮報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊巡迴全台，最後一站抵達花蓮港，吸引許多民眾登艦參觀，來自台南的吳佩蓉，是西寧軍艦輪機組唯一的女士官，高中畢業後就加入海軍行列，除立下保家衛國志向，還為母親一圓遠洋航海夢，甜美外型也瞬間成為全場焦點，意外讓男學生好想「投身軍旅！」
海軍官校畢業期程敦睦艦隊，昨天在花蓮港登場，開放首日約有數千民眾爭相參觀，以花蓮磐石山命名的「磐石」油彈補給艦，還首度「回娘家」，吸引登艦遊客超興奮，直呼「好有親切感。」
有雙水汪汪大眼睛的康定級西寧軍艦油機下士吳佩蓉，自台南大學附中畢業後，選擇投入軍旅身涯，還登上被視為超辛苦的海軍輪機部門，成為唯一的女性保養人員，面對即將遠航，難掩期待神情，強調也將一併為母親一圓航海夢。
吳佩蓉說，母親年輕時也曾想報考海軍，但因長輩阻止而放棄，一家人嚮往海上生活，如今終於加入海軍行列，除感謝家人支持，更謝謝在面對機艙壓力時，同袍間的加油打氣，目標將成為海軍史上第一位輪機女士官長。
吳佩蓉的弟弟也追隨她的腳步，現於海軍二五六戰隊服役，姊弟倆一起肩負起捍衛海疆任務，她昨日也在現場進行國軍人才招募，邀請有志青年加入海軍，一起保衛台灣疆土。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
竹市國小畢業考提早 家長憂孩子玩3週
新竹市民富國小家長投訴，今年學校六年級學生的畢業考比往年早，提前在五月底就舉行，但距離畢業還有三週，對畢業生可能出現學習空窗期，學生在這三週…
網友回應
熱門新聞
- 「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝
- 馬被起訴重要關鍵 她在判決書翔實記下洩密過程
- 五星大倉久和 過期蝦、發霉芋餵客
- 檢：馬在文件上「紅筆畫線」
- 「阿飛」起飛 達欣關鍵活棋
- 台積電10奈米量產 下半年三級跳
- 岡田將生有潔癖 不歡迎生田斗真到訪
- 經典賽》山田轟垮古巴 日4強在望
- 靜候聯準會決策 美股收低
- 馬王政爭不是因馬金體制！楊實秋：是金馬體制
- 司改會議》建置國家級鑑識中心 法部「堅定反對」
- 兩岸監督條例 時力籲立院儘速排審
- 如廁文化大變革！ 衛生紙要丟馬桶了
- 巨星殞落 「小王爺」陳麗麗說走就走
- 羅智強為馬抱屈：關說者成正義之士
- 馬刺捉老鷹 登聯盟龍頭
- 去年Q4賺錢了 友訊終止連虧7季
- 弱勢盤整 台幣貶5分
- 馬：會到法院 為公理奮鬥
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ma indicted for September Strife
- 金曲歌王藏愛10年 情人節謝恩老婆
- 台絃辦偏鄉音樂教育 林慶台力挺
- 〈徵文大家談〉太尷尬！跟同事吵架了
- 外交關係惡化 艾爾段再度砲轟荷蘭
- 辛辛那提POP 音樂讓電影更精采
- 去年Q4網速評比 台灣排全球19、亞太第5
- 中國對台施壓由政轉經 擋化妝品、食品進口
- 侯怡君未婚有了 開明老爸:把孩子生下
- 成立司法科學組織 司院、法部有異見
- 美東暴風雪 川梅會延期
- 《台股青紅燈》誰怕加稅？
- 統一新4棒 鄭鎧文猛打開轟
- 歐巴馬對台軍售喊停 川普政府擬加碼
- 《自由廣場》北檢值不值得按讚？
- 夏普社長：加強日本國內生產 否定裁員
- 馬被起訴後首日... 穿建中外套出門自信微笑
- 日防相承認曾替森友學園出庭 安倍力保
- 保時捷全球限量手機 全台3百支
- 〈生活停看聽〉路見不平 卻無人相助
- 倫敦，就要這樣玩！─英鎊下滑 遊英好時機
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉敦睦艦正妹士官 為母圓航海夢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分