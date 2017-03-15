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〈北部〉敦睦艦正妹士官 為母圓航海夢

2017-03-15

吳佩蓉 投身海軍輪機部門

〔記者王峻祺／花蓮報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊巡迴全台，最後一站抵達花蓮港，吸引許多民眾登艦參觀，來自台南的吳佩蓉，是西寧軍艦輪機組唯一的女士官，高中畢業後就加入海軍行列，除立下保家衛國志向，還為母親一圓遠洋航海夢，甜美外型也瞬間成為全場焦點，意外讓男學生好想「投身軍旅！」

海軍官校畢業期程敦睦艦隊，昨天在花蓮港登場，開放首日約有數千民眾爭相參觀，以花蓮磐石山命名的「磐石」油彈補給艦，還首度「回娘家」，吸引登艦遊客超興奮，直呼「好有親切感。」

有雙水汪汪大眼睛的康定級西寧軍艦油機下士吳佩蓉，自台南大學附中畢業後，選擇投入軍旅身涯，還登上被視為超辛苦的海軍輪機部門，成為唯一的女性保養人員，面對即將遠航，難掩期待神情，強調也將一併為母親一圓航海夢。

吳佩蓉說，母親年輕時也曾想報考海軍，但因長輩阻止而放棄，一家人嚮往海上生活，如今終於加入海軍行列，除感謝家人支持，更謝謝在面對機艙壓力時，同袍間的加油打氣，目標將成為海軍史上第一位輪機女士官長。

吳佩蓉的弟弟也追隨她的腳步，現於海軍二五六戰隊服役，姊弟倆一起肩負起捍衛海疆任務，她昨日也在現場進行國軍人才招募，邀請有志青年加入海軍，一起保衛台灣疆土。

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  • 康定級西寧軍艦油機下士吳佩蓉，自高中畢業後就加入海軍行列，立志保衛國家疆土。（記者王峻祺攝）

    康定級西寧軍艦油機下士吳佩蓉，自高中畢業後就加入海軍行列，立志保衛國家疆土。（記者王峻祺攝）

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